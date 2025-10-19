Litovska planinca obtičala v gorah, reševali so ju do jutranjih ur

Kot so pojasnili na Gorski reševalni zvezi Slovenije, sta planinca iz Litve zaradi podcenjene zahtevnosti in pomanjkljive opreme obtičala na Bambergovi poti na višini 2350 metrov.

Vojaški helikopter je reševalce prepeljal na rob stene, kjer so locirali planinca in ju nato z vrvno tehniko pospremili v dolino. Reševanje se je zaključilo ob 5. uri zjutraj.