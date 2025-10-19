Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Črna kronika

Litovska planinca obtičala v gorah, reševali so ju do jutranjih ur

Kranjska Gora, 19. 10. 2025 10.27 | Posodobljeno pred 14 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.S.
Komentarji
1

Gorska reševalna služba Mojstrana je v petek zvečer priskočila na pomoč dvema tujima planincema, ki sta obtičala v slovenskih gorah. V reševalni akciji je sodeloval tudi vojaški helikopter.

Kot so pojasnili na Gorski reševalni zvezi Slovenije, sta planinca iz Litve zaradi podcenjene zahtevnosti in pomanjkljive opreme obtičala na Bambergovi poti na višini 2350 metrov.

Vojaški helikopter je reševalce prepeljal na rob stene, kjer so locirali planinca in ju nato z vrvno tehniko pospremili v dolino. Reševanje se je zaključilo ob 5. uri zjutraj. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ob tem gorski reševalci obiskovalce slovenskih gora pozivajo, naj skrbno načrtujejo pot, saj so dnevi vse krajši. Planincem prav tako svetujejo, naj spremljajo vremenske razmere in poskrbijo za primerno opremo.

reševanje gore
Naslednji članek

Domačini otoka Molat: Divjih svinj je desetkrat več kot nas

Naslednji članek

Američani napadli na Karibih: ladja naj bi prevažala drogo

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
galeon
19. 10. 2025 10.53
+1
Pri men bi prvo potrdila plačilo stroškov reševanja, potem pa bi se reševanje šele začelo.
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306