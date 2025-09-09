Ljubezenska prevara: 'tujemu vojaku' nakazala več deset tisoč evrov

Policisti so na severnem Primorskem obravnavali primer spletne goljufije, ki je oškodovanko olajšal za več deset tisočakov.

Ženska je v poletnih mesecih preko socialnega omrežja zapletla v stik neznancem, ki se je predstavljal kot tuji vojak. Komunikacija se je kasneje nadaljevala preko spletne aplikacije WhatsApp. Neznani goljuf jo je pod pretvezo, da potrebuje denar za internet, prosil, naj mu nakaže gotovino, kar je tudi storila. Na različne tuje bančne račune mu je nakazala večje vsote denarja v skupni vrednosti nekaj deset tisoč evrov, je sporočil predstavnik Policijske uprave Nova Gorica Dean Božnik.

Policija ob tem znova opozarja na posebno previdnost pri komunikaciji z neznanci preko spleta, ki oškodovancem ponujajo različne izgovore o tem, zakaj nimajo gotovine. "Gre za značilen primer t. i. spletne romantične prevare, kjer spletni goljufi z lažnim profilom najprej vzpostavijo zaupen odnos z žrtvijo, nato pa jo postopoma zapeljejo do finančnih nakazil – pogosto pod izgovori, da so v tujini, v stiski ali nimajo dostopa do svojih sredstev. Storilci pogosto iščejo žrtve na spletnih straneh za zmenke, družbenih omrežjih ali preko e-pošte. Njihov cilj je vzpostaviti čustveno vez, ki jim omogoča izkoriščanje zaupanja žrtve," je opozoril Božnik.

Goljufi počasi pridobivajo zaupanje žrtve, komunikacija lahko tako traja tudi več tednov ali mesecev.