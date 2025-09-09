Svetli način
Črna kronika

Ljubezenska prevara: 'tujemu vojaku' nakazala več deset tisoč evrov

Nova Gorica, 09. 09. 2025 14.56 | Posodobljeno pred 56 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
D.L.
Komentarji
19

Policija obravnava nov primer ljubezenske prevare. Oškodovanka s severne Primorske je bila prepričana, da se prek spleta pogovarja s tujim vojakom. Ko jo je prosil za denar, češ da ga potrebuje za internet, mu je z veseljem ustregla. Na različne račune v tujini mu je nakazala za več deset tisoč evrov.

Spletna goljufija
Spletna goljufija FOTO: Shutterstock

Policisti so na severnem Primorskem obravnavali primer spletne goljufije, ki je oškodovanko olajšal za več deset tisočakov. 

Ženska je v poletnih mesecih preko socialnega omrežja zapletla v stik neznancem, ki se je predstavljal kot tuji vojak. Komunikacija se je kasneje nadaljevala preko spletne aplikacije WhatsApp. Neznani goljuf jo je pod pretvezo, da potrebuje denar za internet, prosil, naj mu nakaže gotovino, kar je tudi storila. Na različne tuje bančne račune mu je nakazala večje vsote denarja v skupni vrednosti nekaj deset tisoč evrov, je sporočil predstavnik Policijske uprave Nova Gorica Dean Božnik

Policija ob tem znova opozarja na posebno previdnost pri komunikaciji z neznanci preko spleta, ki oškodovancem ponujajo različne izgovore o tem, zakaj nimajo gotovine. "Gre za značilen primer t. i. spletne romantične prevare, kjer spletni goljufi z lažnim profilom najprej vzpostavijo zaupen odnos z žrtvijo, nato pa jo postopoma zapeljejo do finančnih nakazil – pogosto pod izgovori, da so v tujini, v stiski ali nimajo dostopa do svojih sredstev. Storilci pogosto iščejo žrtve na spletnih straneh za zmenke, družbenih omrežjih ali preko e-pošte. Njihov cilj je vzpostaviti čustveno vez, ki jim omogoča izkoriščanje zaupanja žrtve," je opozoril Božnik. 

Goljufi počasi pridobivajo zaupanje žrtve, komunikacija lahko tako traja tudi več tednov ali mesecev. 

Če sumite, da ste postali žrtev spletnih goljufov, takoj prekinite vsakršen stik z neznancem. Če je mogoče, shranite vso korespondenco in prijavite Policiji. Prijavite tudi spletnemu mestu, na katerem ste imeli prvi stik s prevarantom. Če ste razkrili podatke o računu, se obrnite na banko.

spletna goljufija romantična prevara policija prevara WhatsApp
KOMENTARJI (19)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ho?emVšolo
09. 09. 2025 16.10
+2
Predlagam, da razmislijo in povsod ukinejo možnost komentiranja. Če se ne sme imeti mnenja, ko je enostransko Izrael vojaško posegel v bogati demokratiċni Katar.
ODGOVORI
3 1
cirenij
09. 09. 2025 16.13
Pa tudi UK.
ODGOVORI
0 0
Kuki_9
09. 09. 2025 16.10
+1
Nigerija se veseli
ODGOVORI
1 0
kivzfccz
09. 09. 2025 16.03
+8
In princa na konju ni bilo.
ODGOVORI
8 0
Dartford
09. 09. 2025 16.03
+8
Kako moreš bit tako neumen. Pa kaj misli ta folk ???
ODGOVORI
8 0
Dragica Cegler
09. 09. 2025 16.02
+4
Je že lahko zaslužila Ja,se zgodi,zdaj pa nič jamrat..Drugič bo premislila,ali pa tudi ne
ODGOVORI
4 0
xoxotox6
09. 09. 2025 16.02
+0
da niso bili tisi otroci z brado, ki so prišli na zdravljenje in so skupaj s skrbniki pobegnili v normalen svet?????????
ODGOVORI
1 1
periot22
09. 09. 2025 15.59
+5
Lahko dobljeno in lahko izgubljeno, za b. taste ni denar!
ODGOVORI
5 0
sandi101
09. 09. 2025 15.59
+6
To dela pa prava ljubezen čez denar zanimivo res kako slovenke raje gledajo iščejo po tujcih polno lepih besed, obljub, slovenca z minimalno plačo delovnega to pa ne! Prav ji je očitno je bila dobro finančno situirana iskala princa na belem konju, ki ga ni in ga ne bo nikoli.
ODGOVORI
6 0
Artechh
09. 09. 2025 15.56
+7
Ahahah. Če ti manjka v glavi ti manjka.
ODGOVORI
7 0
gullit
09. 09. 2025 15.54
+10
Nekateri so res naivni. Zadnjič sem slišal, da je neka japonka nakazala denar astronavtu, ki so ga napadli v vesolju in potrebuje denar za nakup kisika da bo preživu ubošček. Kisik bo pa nabavu kr v vesolju al kaj je mislila. Bolnca
ODGOVORI
10 0
Gutenberg
09. 09. 2025 15.53
+7
In zdaj Policija troši davkoplačevalski denar na primeru, ko gre za evidentno naivnost in neumnost.
ODGOVORI
7 0
jedupančpil
09. 09. 2025 15.56
+3
to je poslat za .... pa bo spet izbrisano
ODGOVORI
3 0
digosti
09. 09. 2025 16.05
Kolkr vem se noben ne ukvarja s takimi stvarmi....
ODGOVORI
0 0
jablan
09. 09. 2025 15.48
+6
hahahahahahahaahahaha
ODGOVORI
7 1
