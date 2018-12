Ljubljanski policisti obravnavali dve smrti

Policisti PU Ljubljana so danes obravnavali dva primera smrti. Po obvestilu o najdenem truplu v okolici Kureščka so opravili ogled kraja dogodka. Po prvih ugotovitvah niso ugotovili znakov kaznivega dejanja. Identiteto trupla in vzrok smrti bo morda razkrila obdukcija.

Glede dogodka v Logatcu pa so na PU Ljubljana pojasnili, da so obravnavali dogodek, v katerem je umrla ena oseba in da tudi ta smrt ni posledica kaznivega dejanja.