Ljubljanski policisti opozarjajo na vse več pijanih povzročiteljev nesreč

V soboto okoli 3.30 se je na Litostrojski cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča. Voznik ni vozil po desnem prometnem pasu in je zato zapeljal čez levi rob vozišča in posledično trčil v drog javne razsvetljave. V nesreči se je lažje poškodoval, z reševalnim vozilom pa so ga prepeljali v UKC Ljubljana. Policisti so ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola (0,76 mg/l), zato so vozniku odvzeli vozniško dovoljenje.

Včeraj, nekaj pred 3. uro so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na območju Šiške. Kolesarka je vozila po pločniku, pri tem pa zaradi vožnje pod vplivom alkohola (0,72 mg/l) trčila v betonsko korito in padla. V nesreči se je lažje poškodovala, izdan pa ji je bil plačilni nalog.

Nekaj pred 14. uro se je zgodila nesreča na cesti od Škofljice proti Malem Vrhu pri Šmarju. Pijan voznik (1,27 mg/l) je zapeljal preblizu desnega roba vozišča, trčil v robnik in ograjo, nato pa zapeljal v jarek na levi strani vozišča. Poškodb ni utrpel, so mu pa policisti začasno odvzeli vozniško dovoljenje.

Včeraj okoli 23. ure je voznik na Prušnikovi ulici v Ljubljani trčil v dve parkirani vozili. V nesreči ni bil nihče poškodovan, je pa voznik vozil pod vplivom alkohola (0,56 mg/l).