Ljubljanski policisti po ropu v Tivoliju iščejo štiri osebe

Ljubljanski policisti zbirajo informacije o štirih za zdaj še neznanih osebah, ki so minulo noč okoli 1.30 v Tivoliju pristopili do treh oškodovancev in zahtevali denar. Pri tem so enega izmed oškodovancev tudi udarili. Odtujili so jim za nekaj deset evrov gotovine in s kraja zbežali.

Za zdaj so s Policijske uprave (PU) Ljubljana posredovali opis za dve osebi, za ostali dve oškodovanci opisa niso znali podati. Policisti tako iščejo okoli 18 let starega moškega, ki je visok okoli 185 centimetrov, je suhe postave, ima krajše rjave skodrane lase, oblečen pa je imel rdeč pulover s kapuco. icon-expand Slovenska policija FOTO: Shutterstock Drugi moški naj bi bil prav tako star okoli 18 let, je srednje postave, oblečen je imel siv pulover s kapuco, čez obraz pa smučarsko podkapo. Policisti obvestila za izsleditev neznanih storilcev torej še iščejo in bodo o okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo, so še navedli pri PU Ljubljana.