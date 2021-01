Ljubljanski policisti v torek pridržali 12 oseb

Policisti Policijske uprave Ljubljana (PU Ljubljana) so v torek od 7. ure naprej med intervencijo na Trubarjevi cesti v Ljubljani pridržali 12 oseb. Kot so pojasnili, so bile vse osebe pridržane na podlagi 64. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije. Ta v prvem odstavku določa, da policisti "smejo pridržati osebo, ki moti ali ogroža javni red in če javnega reda ne morejo drugače vzpostaviti ali če ogrožanja ne morejo drugače odvrniti". V primeru upora proti evikciji uporabnikov in rušenju Roga je šlo za množično kršitev javnega reda in miru, so zapisali.

"Kršitelji so želeli preplezati ograjo gradbišča in niso upoštevali ukazov policistov. Nekatere osebe so se pri intervenciji pasivno upirale (na primer s plezanjem na ali pod vozila), nekatere so se policistom aktivno uprle (na primer s fizičnim odrivanjem, aktivnim napadom na policiste, metanjem predmetov v policiste)," so sporočili s PU Ljubljana.