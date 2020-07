Ljubljanski policisti prijeli 72 nazakonitih migrantov, mariborski deset

Policisti Policijske uprave (PU) Ljubljana so med petkom, 10. julija (od 6. ure), pa do danes (do 6. ure) med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Rajnhava, Male Gore in Ljubljane izsledili in prijeli 72 tujcev (državljanov Maroka, Afganistana, Pakistana in Alžirije), ki so nezakonito prestopili državno mejo.

Kot je sporočil predstavnik za odnose z javnostmi PU Ljubljana Tomaž Tomaževic, postopki policistov s tujci še niso zaključeni.

Nezakonite prehode meje pa so obravnavali tudi na območju PU Maribor. "Danes, nekaj po polnoči, so policisti na območju Policijske postaje (PP) Gorišnica, skupaj z vodičem prijeli skupino sedmih prebežnikov, ki so nezakoniti vstopili na ozemlje naše države," so sporočili iz Operativno komunikacijskega centra (OKC) PU Maribor. Policisti v zvezi s tem trenutno opravljajo preiskovalna dejanja, nato pa bodo skupino vrnili v Republiko Hrvaško.

Prav tako so policisti PP Ormož nekaj pred 2. uro zjutraj izsledili tri prebežnike, ki so nezakonito vstopili na območje Republike Slovenije. Tudi v zvezi s tem še zbirajo obvestila.