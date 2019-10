Ljubljansko okrožno sodišče Abramovu podaljšalo pripor

Kot izhaja iz obtožnice, so Adlešičeva, Abramov in Huskićeva obtoženi po pet kaznivih dejanj goljufije, Gorazd Colarič pa ene goljufije na račun več zavarovalnic. Grozi jim do osem let zaporne kazni.

Marca letos je odjeknila zgodba Adlešičeve, ki si je januarja odrezala levo roko. Po mnenju tožilstva si je odrezala roko zato, da bi prejela visoko odškodnino od zavarovalnic. Trdila pa je, da je šlo za nesrečo.

Abramov je namreč Adlešičevo življenjsko in nezgodno zavaroval pri petih zavarovalnicah. Če bi postala huda invalidka, bi ji po pisanju medijev skupno pripadalo kar 1.217.950 evrov odškodnine.

Abramova je doletela tudi obtožnica zaradi suma, da je marca 2015 umoril svoje tedanje dekle Saro Veber. Zoper njega poteka postopek tudi pred žalskim okrajnim sodiščem, in sicer zaradi suma goljufije na račun staršev Vebrove. Sojenje se bo predvidoma nadaljevalo ta mesec.