Voznike skušala pretentati, da so krivi za prometno nesrečo

Oškodovanci so 27. junija obvestili Policijo, da sta jih neznana storilca na območju Nove Gorice in širše okolice ter v Potočah v občini Ajdovščina hotela pretentati, da so zakrivili prometno nesrečo. Pri tem sta od voznikov izsiljevala denar in celo ukradla vredne predmete iz oškodovankinega vozila. Prav tako nista želela, da bi o 'nesreči' obvestili Policijo, ampak sta vztrajala, naj žrtve domnevno materialno škodo poravnajo v gotovini na kraju samem, so pojasnili na Policijski upravi (PU) Nova Gorica.

Neznana moška sta stara stara okoli 30 let, visoka med 170 in 180 centimetri, temnejše polti in las. Govorila sta v italijanskem jeziku.

Storilcema je poskus goljufije v nekaj primerih uspel, pri gospe, ki jima denarja ni hotela izročiti, pa sta izkoristila njeno trenutno nepazljivost in ji iz osebnega avtomobila odtujila denarnico. Na območju naselja Potoče na Ajdovskem pa sta nepridiprava po prepričevanju oškodovanca, da je kriv za prometno nezgodo, dosegla, da je na bankomatu dvignil manjšo vsoto denarja in jima jo izročil, so povedali na PU Nova Gorica.

Policisti Policijske postaje Nova Gorica so do zdaj ugotovili, da sta neznana storilca vozila osebno vozilo, najverjetneje znamke Opel oz. Peugeot, sive barve in z italijanskimi registrskimi tablicami. Policija nadaljuje z zbiranjem obvestil, saj domnevajo, da sta nepridiprava na severnem Primorskem oškodovala še več ljudi.

Nepridiprava danes spet na delu

Policija je bila danes dopoldne znova obveščena o poskusu goljufije na območju Nove Gorice, kjer so priče opazile osebno vozilo Fiat Brava bele barve z italijanskimi registrskimi tablicami, katerega neznani voznik in sopotnik simulirata prometno nezgodo in od domnevnih povzročiteljev zahtevata denar. Policisti oba neznanca v tem trenutku še iščejo oziroma ju še niso izsledili, so sporočili s PU Nova Gorica.

Policija vsem, ki so bili žrtev podobne goljufije, svetuje, da se zglasijo na Policijski postaji Nova Gorica ali na kateri koli drugi najbližji policijski postaji oziroma pokličejo interventno številko Policije, 113, ali anonimni telefon Policije, 080 1200. "Prav tako policisti svetujemo, da občani, če storilci od njih skušajo pridobiti denar na zgoraj opisan goljufiv način, torej zaradi domnevne povzročene materialne škode oziroma prometne nesreče, denarja ne izročajo neznancem in o tem nemudoma obvestijo Policijo," so še dejali na PU Nova Gorica.