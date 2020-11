Ljutomerčan po avtocesti divjal s hitrostjo 202 kilometra na uro

Danes okoli 14. ure so policisti Postaje prometne policije Maribor na avtocesti A4 Slivnica-Gruškovje izven naselja Prepolje merili hitrost. Z laserskim merilnikom hitrosti znamke so ujeli 28-letnega Ljutomerčana, ki je z osebnim avotmobilom znamke Audi A6 vozil s hitrostjo 202 kilometra na uro.

Voznika so policisti ustavili in mu izdali plačilni nalog. Predpisana sankcija znaša 1200 evrov, izrekli pa so mu tudi devet kazenskih točk.

Policisti ob tem voznike pozivajo, naj prilagodijo hitrost vožnje veljavnim omejitvam, pa tudi svojemu vozniškemu znanju, izkušnjam in razmeram na cesti.