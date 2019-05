Ljutomerčanka med košnjo našla vrečko z bombo in naboji

Občanka je ljutomerske policiste, da je na območju Ljutomera našla vrečko z granato in naboji. Bombna tehnika sta ročno bombo zavarovala za nadaljnjo preiskavo in jo prevzela v hrambo, policisti pa nadaljujejo zbiranje obvestil v zvezi s kaznivim dejanjem nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivi.

Kot so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota, so takoj po klicu občanke z zbiranjem obvestil ugotovili, da je ta med košnjo trave v grmičevju ob lokalni cesti našla manjšo vrečko z neznano vsebino. Na kraj sta prišla bombna tehnika, ki sta vsebino pregledala in ugotovila, da se v originalni varnostni embalaži nahaja ročna bomba M75. Na dnu vrečke je bilo še 15 nabojev. Granata in naboji v vrečki FOTO: PU Murska Sobota