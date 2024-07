Ljutomerska policista občanu rešila življenje

6. julija v popoldanskem času so bili policisti obveščeni, da oseba v okolici Ljutomera kaže znake, da bo skočila pod vlak, so sporočili iz PU Murska Sobota.

Policista PP Ljutomer sta se takoj zapeljala na železniško postajo v Ljutomer in na koncu perona res opazila moškega. Zaradi njegovega trenutnega psihičnega stanja sta na kraj poklicala še nujno medicinsko pomoč. V tem času je iz smeri Ormoža po tirih pripeljal tovorni vlak. Občan se je s silo telesa zagnal v smeri železniške proge. Policista sta ga s hitrim in samoiniciativnim posredovanjem in sicer tako, da je prvi policist zadržal osebo s silo telesa, drugi policist pa je oba takrat pravočasno potegnil na peron ter s tem preprečil, da nista padla pod vlak.

Policista PP Ljutomer Silvo Kelenc in Sašo Potisk sta s pravočasnim prihodom na kraj dogodka in s požrtvovalnim dejanjem, kjer sta izpostavila tudi svoje življenje občanu rešila življenje.