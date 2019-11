Ljutomerski policisti domačinu zasegli cel arzenal orožja

Policisti Policijske postaje Ljutomer so minulo sredo na podlagi sodne odredbe pri 55-letniku z območja Ljutomera opravili hišno preiskavo. Sumili so, da nedovoljeno poseduje orožje in strelivo, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Orožje in strelivo, ki so ga policisti zasegli med hišno preiskavo.

"Pred hišno preiskavo je osumljeni izročil revolver z napisom HW7, dva nabojnika, puško z gladko cevjo (ruske izdelave), puško znamke TO2 skupaj z daljnogledom znamke Bushnell in dušilnikom zvoka ter nabojnikom, 248 komadov nabojev različnih kalibrov ter PVC škatlo v kateri je bila manjša količina neznane snovi," so zapisali policisti.

Policisti so kljub temu, da je osumljenec izročil nekaj kosov orožja, nadaljevali s hišno preiskavo in v posebej prirejenem prostoru našli in zasegli še avtomatsko puško znamke M70B1 z dvema nabojnikoma, puško znamke Anschutz, pištolo neznane znamke, dva komada doma izdelanega orožja za naboje, ročni možnar znamke MCG012, nabojnik za puško in 374 komadov nabojev različnih kalibrov.

Policisti bodo zaradi posedovanja orožja in streliva še naprej zbirali obvestila, so še sporočili. Za kaznivo dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva je zagrožena kazen od šest mesecev do pet let zapora.