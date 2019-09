Na sodišču poskus poravnave med zakoncema Login in Reporter media

Izain Samo Login, ki se že vrsto let zapored uvrščata med najbogatejše Slovence, javnosti pa sta postala znana z razvojem in prodajo podjetja Outfit7, sta pred leti zaustavila izdajo revije Reporter Magazin, v kateri naj bi se sprva znašel tudi članek o omenjenih zakoncih in podatki o njunem zasebnem življenju. Natančneje naj bi šlo za podatke o njunih prejšnjih imenih in priimkih ter razlogih za spremembo.

Trdila sta, da nista javni osebnosti: "Neodvisno od občasnega pojavljanja v medijih in poslovnega udejstvovanja, se zakonca Login njuni zasebnosti nikoli nista odrekla oziroma navedeno samo po sebi ne more pomeniti, da naj bi s tem postala javni osebnosti,"je v njunem imenu takrat sporočila njuna odvetniška družba.

Obenem so v odvetniški pisarni kot absurdno ocenili stališče, da naj bi"članki, ki so grozili in pisanje o družinskem deblu, svojcih, koreninah, razlogih za spremembo imena (ki jih vlagatelji skladno z zakonom o osebnem imenu niso dolžni pojasnjevati niti državi ob podaji vloge), prispevali k javnemu interesu".

Na drugi strani so urednik revije Silvester Šurle in Združenje novinarjev in publicistov prepričani, da sta se Loginova sama odrekla svoji zasebnosti, saj pogosto nastopata v medijih.

Ljubljansko okrajno sodišče je sicer konec leta 2017 podjetju Reporter Media prepovedalo objavljati podatke iz zasebnega življenja zakoncev Login. Višje sodišče v Ljubljani pa je maja lani, po pritožbi Reporterja, v nekaterih delih potrdilo začasno odredbo okrajnega sodišča.

Loginova želita s tožbo proti Reporter media po sodni poti preprečiti preprečiti posege v njuno zasebnost. Danes je na Okrožnem sodišču v Ljubljani tako potekal poskus poravnave, več informacij pa za zdaj še ni znanih. Loginova ob prihodu na sodišče izjav za javnost nista dajala. Naslednja obravnava naj bi sledila konec novembra.