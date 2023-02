Lomili, ruvali in žagali drevesa, prevračali odpadke, poškodovali fontano

Ob tem so vandali prevrnili betonski koše za odpadke ob pešpoti na Lavi, v mestnem parku pa poškodovali del kamnite skulpture v nedavno obnovljeni fontani.

Vandali so v mestnem sadovnjaku na Golovcu tako polomili ali izruvali pet dreves različnih sadnih sort in polomili 15 opor za drevesa. V Parku drevesce ob severni vezni cesti so poškodovali štiri drevesa, od tega je bilo eno drevo v celoti odžagano, ob novi kolesarski poti v bližini podhoda pri Plavi laguni pa so izruvali tri mlada drevesa.

V javnem podjetju Zelenice bodo sanirali nastalo škodo in drevesa, ki so utrpela nepopravljivo škodo, nadomestili z novimi. Primere vandalizma je celjska občina prijavili Policiji, pri zavarovalnici pa bodo uveljavljali povrnitev škode.

Na celjski občini ta nesprejemljiva dejanja, ki povzročajo veliko gmotno škodo, najostreje obsojajo. Žalosti jih, da se z vandalizmom uničujejo mlada drevesa, še zlasti zato, ker so sredstva zanje prispevali tudi občani in podjetja, ki so s tem izkazali pripravljenost sooblikovati lepšo podobo mesta, ki mora biti skupna skrb vseh prebivalcev Celja.

Zasaditev mladih dreves na različnih mestih v Celju za spodbujanje trajnostnega razvoja in lepšega okolja je naletela na zelo pozitiven odmev v javnosti, pohodi vandalov pa spodkopavajo ta prizadevanje celjske občine.

Občane občina prosi, da o primerih vandalizma in škodi, ki pri tem nastaja, poročajo na Servis 48 ali elektronski naslov prostor@celje.si. Skupaj s Policijo in drugimi pristojnimi službami si bo občina še naprej prizadevala, da bi v čim večji meri preprečevali in omejili pojave vandalizma v Celju.