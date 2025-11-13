Lopovski objem v Mostah: ob zbližanju ukradel denarnico

Na območju Most je osumljenec, star okoli 20 let, oblečen v črna oblačila, iz žepa torbe oškodovancu ob objemu odtujil denarnico.

Oškodovancu je odtujil nekaj sto evrov in v družbi še ene osebe pobegnil s kraja. "Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja drzne tatvine," so sporočili ljubljanski policisti, ki so dodali, da je storilec do sedaj Policiji neznan.