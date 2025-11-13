Svetli način
Črna kronika

Lopovski objem v Mostah: ob zbližanju ukradel denarnico

Ljubljana, 13. 11. 2025 06.23 | Posodobljeno pred 5 minutami

Približno 20-letni osumljenec je na območju Most ob objemu oškodovanca iz torbe ukradel denarnico in več sto evrov ter v družbi še ene osebe pobegnil s kraja. 24-letni osumljenec pa je na območju centra mesta oškodovanki iz žepa odtujil mobilni telefon. Policisti so mu odvzeli prostost.

Na območju Most je osumljenec, star okoli 20 let, oblečen v črna oblačila, iz žepa torbe oškodovancu ob objemu odtujil denarnico.

Oškodovancu je odtujil nekaj sto evrov in v družbi še ene osebe pobegnil s kraja. "Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja drzne tatvine," so sporočili ljubljanski policisti, ki so dodali, da je storilec do sedaj Policiji neznan.

Denarnico mu je ukradel po objemu (fotografija je simbolična)
Denarnico mu je ukradel po objemu (fotografija je simbolična) FOTO: Shutterstock

Na območju centra mesta je v torek 24-letni osumljenec oškodovanki iz žepa odtujil mobilni telefon. "Osumljencu je bila zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja drzne tatvine odvzeta prostost in bo priveden k preiskovalnemu sodniku," so še pojasnili policisti.

