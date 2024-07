Loška stena vzela življenje 23-letnega planinca

Včeraj smo poročali, da je padcu v globino umrl plezalec, ki je plezal v navezi, poškodbam pa je po padcu podlegel na kraju dogodka. Iz GRZS so danes sporočili, da so bovški reševalci klic iz regijskega centra za obveščanje o nesreči prejeli ob 10.35.

Šlo je za dva slovenska državljana, ki sta plezala novogoriško smer v Loški steni. Nesreča se je zgodila na 1700 metrih nadmorske višine. Prvi plezalec v navezi, ki je bil star 23 let, je padel mimo drugega v navezi in pristal na skalni polici približno 40 metrov od 31-letnega soplezalca. Ta je začel oživljanje, vendar so bile poškodbe plezalca prehude. 23-letnik je umrl na kraju nesreče.