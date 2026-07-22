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Črna kronika

Lov na ukradeno vozilo: ogrožal ostale v prometu in peš pobegnil

Koper, 22. 07. 2026 12.26 pred 3 minutami 1 min branja 0

Avtor:
A.K.
Policija

Policija preiskuje primer nevarne vožnje po tem, ko je storilec z ukradenim Fordom bežal pred policisti. Ti pozivajo vse očividce in ogrožene voznike, naj se javijo na interventno številko.

Ob 8.18 so koprske policiste italijanski varnostni organi obvestili o tem, da je neznanec v Bologni ukradel osebni avtomobil znamke Ford Ranger, italijanske registracije. Po GPS-signalu se je premikal proti Sloveniji. Policisti so vozilo opazili pri Dutovljah in ga začeli ustavljati, voznik pa se za znake ni zmenil in je pospešeno peljal proti Štanjelu, tudi prek 150 km/h.

Policija
Policija
FOTO: Bobo

Policisti so peljali za njim proti Kostanjevici, kjer je vozil tudi po nasprotnem pasu, prehiteval v škarje in ogrožal druge udeležence v prometu. Zatem je bežal mimo Opatjega sela proti Italiji, kjer je prestopil mejo, slovenski policisti so mu sledili, OKC pa je o tem obveščal italijanske varnostne službe. V Italiji je vozilo ponovno obrnil in peljal spet proti Sloveniji, po poti je večkrat sunkovito zaviral in podrl drog javne razsvetljave. Nekaj kilometrov pred slovensko mejo je voznik zapustil vozilo in pobegnil peš. Nadaljnji postopek so prevzeli italijanski varnostni organi, slovenski policisti pa obravnavajo sum storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Vse udeležence v cestnem prometu, ki jih je voznik s svojo nevarno vožnjo ogrožal, prosijo, da to čim prej sporočijo na 113 ali na PP Sežana oziroma PP Nova Gorica in z informacijami pomagajo v dokaznem postopku.

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