Lovec poškodovan pri skupinskem lovu

Policisti iz Dravograda so v kraju Gorče obravnavali kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti, saj se je 51-letni lovec iz območja Raven na Koroškem lažje poškodoval pri lovu.

Ugotovili so, da je 51-letnik nepravilno ravnal, medtem ko je bil prisoten pri skupinskem lovu. Zato je prišlo do nesreče, v kateri se je poškodoval. "Policisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo z zbiranjem obvestil ter bodo o dejanju obvestili pristojno državno tožilstvo," so sporočili predstavniki s Policijske uprave Celje.