Lovec s psom zdrsnil po strmem pobočju, reševali so ga z vrvmi

Nesreča se je zgodila nekaj minut pred eno uro zjutraj v soboto. Reševalci so predvidoma lažje poškodovanega 63-letnika oskrbeli in ga s pomočjo vrvne tehnike dvignili do lovske koče. Nato so ga prenesli do reševalnega vozila nujne medicinske pomoči, s katerim so ga odpeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center, so sporočili iz PU Nova Gorica.

Idrijski policisti so glede na vsa ugotovljena dejstva tujo krivdo izključili in bodo o vseh ugotovitvah s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.