Lovska koča Krekovše pogorela do tal: ogenj zanetil udar strele

Požar so pogasili gasilci treh društev – PGD Spodnja Idrija, Vojsko in Idrija. Po prvi nestrokovni oceni je nastala skupna gmotna škoda za okoli 80.000 evrov, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.

Policisti so v petek, 4. julija med prehodom močnejšega nevihtnega sistema obravnavali obsežen požar Lovske koče Krekovše na območju Idrijske Bele (občina Idrija). O požaru so bili obveščeni ob 18.03, po ogledu kraja pa so ugotovili, da je zagorelo na ostrešju objekta. Dozdajšnje ugotovitve kažejo, da je ogenj zanetil udar strele.

Idrijski prostovoljni gasilci so poziv dobili ob 18.07, ob prihodu na kraj pa je bil požar že polno razvit. V sodelovanju z drugima dvema društvoma, so nemudoma pričeli z gašenjem posameznih aktivnih žarišč v prvem nadstropju objekta. Ko so jih uspešno pogasili, pa so članom Lovske družine Krekovše pomagali pri iznosu inventarja, so zapisali na družbenem omrežju Facebook. Preko noči je na kraju ostala ekipa gasilcev, ki je izvajala požarno stražo.

Kot so še dodali novogoriški policisti, so z zbiranjem obvestil in ogledom kraja tujo krivdo izključili, na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici pa bodo podali poročilo.