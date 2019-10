Lovska nesreča v gozdu, ustreljenega lovca odpeljal helikopter

V soboto nekaj po 10. uri so bili policisti obveščeni, da naj se zgodila nesreča pri lovu v gozdu na območju Žužemberka. Hudo poškodovanega 63-letnega moškega so reševalci zaradi strelne rane s helikopterjem Slovenske vojske odpeljali v UKC Ljubljana. Policisti in kriminalisti so opravili ogled ter nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin dogodka. Po zaključeni preiskavi bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

Po neuradnih informacijah, o katerih poroča Dolenjska news, je lovec nastreljal lovca.