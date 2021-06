Luka Vlaović za poskus umora hčere in partnerice obsojen na 23 let zapora

Za poskus umora nekdanje partnerice je sodnica Luki Vlaoviću izrekla 13 let zapora, za poskus umora hčere 12 let zapora, za grožnjo pa trimesečno zaporno kazen. Okrožna državna tožilka Katja Kunej je danes na celjskem sodišču v zaključnih besedah za Vlaovića zahtevala enotno 25-letno zaporno kazen. Za dvojni poskus umora je tako zahtevala dvakrat po 15 let zapora, za grožnjo pa štiri mesece zaporne kazni. Z izrečeno kaznijo je tožilka zadovoljna.

Vlaovićev zagovornik Dušan Tanko je na izrečeno sodbo napovedal pritožbo. Vlaović je dejal, da sodbe ne sprejema, saj je neutemeljena, kar bo tudi dokazal. Sodišče je zaslišalo še izvedenko za farmakologijo Mojco Kržan, ki je ocenila, da je nekdanja partnerica z uživanjem krofov, v katerih je bilo zdravilo lorazepam, spekel pa jih je Vlaović, zaužila najmanj 20 tablet lorazepama, hči pa šest do osem tablet. Dejala je tudi, da pride do polne koncentracije lorazepama v eni do dveh urah po zaužitju ter da so tablete zagotovo vplivale na partneričine vozniške sposobnosti.

Tanka pa je zanimalo, ali so tablete z lorazepamom povzročile Vlaovićevo raztresenost, saj je njegova mama na sodišču zatrdila, da se pogosto ni mogel spomniti niti, kje je odložil avtomobilske ključe. Kržanova mu je odgovorila, da je Vlaovićeva raztresenost prej posledica stresa kot jemanja omenjenih tablet.

Spomnimo

Osumljeni je imel lani oktobra določen stik s hčerko, a je ob dogovorjeni uri ni vrnil. Ko ga je nekdanja partnerica poklicala, da prihaja ponjo, naj bi ji rekel, naj pride v stanovanje, ker s hčerko pečeta krofe. Ob prihodu je bivši partnerici in deklici po navedbah tožilstva ponudil krofe, v katerih so bila zdrobljena pomirjevala.

Med potjo domov je obema postalo slabo, zato sta stopili v stik s sorodniki in poiskali zdravniško pomoč. V bolnišnici so ugotovili, da sta bili zastrupljeni. Po dogodku so na Policiji navedli, da so 32-letnika v preteklosti že obravnavali za podobna kazniva dejanja z znaki nasilja, tudi poskusa umora. Obe oškodovanki so do pridržanja osumljenega ustrezno varovali.