Madžar, ki je prevažal nevarno blago, vozil z uničeno pnevmatiko

Policisti PP Celje so v petek na avtocesti izvajali poostren nadzor cestnega prometa, pozorni so bili predvsem na varnostno razdaljo med vozili.

V času nadzora so ugotovili 27 kršitev vožnje na prekratki varnostni razdalji, v 21 primerih je šlo za voznike osebnih vozil, v šestih pa za voznike tovornjakov.

Ustavili so tudi voznika vlečnega vozila, državljana Madžarske, ki je prevažal nevarno blago. Policisti so ugotovili, da je imel na pogonski osi vlečnega vozila popolnoma uničeno desno pnevmatiko. Vozilo so izločili iz prometa, vozniku pa izdali plačilni nalog v višini 400 evrov, ki ga je v polovičnem znesku poravnal na kraju. Izdali so mu tudi plačilni nalog za pravno osebo v višini 2000 evrov.

V letošnjem letu so sicer na avtocesti na Celjskem obravnavali 16 prometnih nesreč, katerih vzrok je bila vožnja s prekratko varnostno razdaljo.