Madžar ni prvi, ki je obtičal na gozdni poti: 'Slepo zaupajo navigaciji'

Kot smo poročali, so gasilci Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Tolmin v petek reševali vozilo, ki mu je grozilo, da bo zdrsnilo v prepad. 60-letni madžarski voznik je namreč zapeljal po gozdni poti med Planino Lom in Planino Razor v okolici naselja Ljubinj na Tolminskem, kjer je s prometnim znakom označeno, da je promet prepovedan. Vozilo znamke Toyota z madžarskimi tablicami je nato tam obtičalo.

V reševalni akciji so sodelovali trije gasilci, ki so z vitlom povlekli vozilo na pot. "Največ časa nam je vzela vožnja do samega mesta in potem z mesta nazaj. Samo reševanje je bilo razmeroma hitro izvedeno," je pojasnil Jure Beguš, poveljnik PGD Tolmin.

Beguš pri tem poudarja, da to ni prvič, da so tujci ignorirali prometne označbe in zapeljali na isto pot. "To se je zdaj zgodilo že drugič v zadnjih dveh mesecih na isti poti, mislim, da je bilo par sto metrov razlike. To je problem, ker tujci slepo zaupajo navigaciji in ne spremljajo prometnih znakov, kjer je jasno vse označeno, da ne smejo naprej. Je kar težava," pravi Beguš, ki dodaja, da bodo te težave naslovili tudi na občino.