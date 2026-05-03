Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Madžar ni prvi, ki je obtičal na gozdni poti: 'Slepo zaupajo navigaciji'

Tolmin, 03. 05. 2026 17.05 pred 3 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Karmelina Husejnović
Reševanje madžarskega voznika iz gozdne poti

To se je zgodilo že drugič v zadnjih dveh mesecih na isti poti, pravijo tolminski gasilci, ki so v petek reševali madžarskega voznika. Ta je prezrl prometno signalizacijo in zapeljal po gozdni poti, kjer je nato obtičal na robu prepada. "Tujci slepo zaupajo navigaciji in ne spremljajo prometnih znakov," je opozoril poveljnik PGD Tolmin. Reševanje je potekalo približno dve uri in pol, predvsem zaradi dolge vožnje do samega kraja in nazaj.

Kot smo poročali, so gasilci Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Tolmin v petek reševali vozilo, ki mu je grozilo, da bo zdrsnilo v prepad. 60-letni madžarski voznik je namreč zapeljal po gozdni poti med Planino Lom in Planino Razor v okolici naselja Ljubinj na Tolminskem, kjer je s prometnim znakom označeno, da je promet prepovedan. Vozilo znamke Toyota z madžarskimi tablicami je nato tam obtičalo. 

V reševalni akciji so sodelovali trije gasilci, ki so z vitlom povlekli vozilo na pot. "Največ časa nam je vzela vožnja do samega mesta in potem z mesta nazaj. Samo reševanje je bilo razmeroma hitro izvedeno," je pojasnil Jure Beguš, poveljnik PGD Tolmin.

Beguš pri tem poudarja, da to ni prvič, da so tujci ignorirali prometne označbe in zapeljali na isto pot. "To se je zdaj zgodilo že drugič v zadnjih dveh mesecih na isti poti, mislim, da je bilo par sto metrov razlike. To je problem, ker tujci slepo zaupajo navigaciji in ne spremljajo prometnih znakov, kjer je jasno vse označeno, da ne smejo naprej. Je kar težava," pravi Beguš, ki dodaja, da bodo te težave naslovili tudi na občino. 

Preberi še Madžar prezrl prometno signalizacijo in z vozilom obtičal nad prepadom

V vozilu sta sicer bili dve osebi, moški in ženska, ki sta očitno nameravala na Vogel. "V navigacijo so vnesli "Vogel" in jih pelje naravnost po tej poti do koče na Planini Razor. Ta dva sta na Razorju obrnila in sta nasedla na poti nazaj, Italijana pred dvema mesecema pa nista imela takšne sreče, da bi sploh do gor prišla in sta morala vso pot nazaj voziti vzvratno," je še dejal Beguš. 

Na kraju je posredovala tudi policija, ki je vozniku izdala plačilni nalog zaradi kršitve določil Zakona o pravilih cestnega prometa oziroma neupoštevanja prometne signalizacije.

madžar voznik tolmin gozdna pot reševanje

Voznik avtobusa zavrl, potnik padel in z glavo udaril ob gasilni aparat

24ur.com Madžar prezrl prometno signalizacijo in z vozilom obtičal nad prepadom
24ur.com Vsak letni čas skriva svoje pasti. 'Na pot zato le z brezhibnim vozilom'
24ur.com Voznica mimo Šentruperta brez izpita in s prekratko varnostno razdaljo
24ur.com Na Gruškovju dopoldne za izstop iz države čakali skoraj eno uro
24ur.com 22-metrski silosi od Ljubljane do Kopra potovali tri noči
24ur.com Omejitev prometa v dolini Vrat
Moskisvet.com Po brezpotjih preko Evrope
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bb5a
03. 05. 2026 17.12
Pa dobr a nimajo tok v glavi, da s takim avtom pa feltnami, pač ne rineš po takšni gozdni poti... te avti so za po asfaltu...
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Imate doma trmastega bikca?
Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
Varstvo vnukov po upokojitvi: kdaj reči ne in zakaj je to zdravo
Varstvo vnukov po upokojitvi: kdaj reči ne in zakaj je to zdravo
Kaj, koliko in kako mora jesti nosečnica?
Kaj, koliko in kako mora jesti nosečnica?
zadovoljna
Portal
Po več kot 40 letih zaljubljena kot še nikoli prej
Tedenski horoskop: Čustva rakov so intenzivna, tehtnice čakajo izzivi v odnosih
Tedenski horoskop: Čustva rakov so intenzivna, tehtnice čakajo izzivi v odnosih
Pozabite na mite: 3 sestavine, ki resnično pomagajo proti strijam
Pozabite na mite: 3 sestavine, ki resnično pomagajo proti strijam
Njen kolagen je navdušil Slovenke
Njen kolagen je navdušil Slovenke
vizita
Portal
Preživela možgansko kap ter prestala kar šest operacij na srcu in hrbtenici
Določeni vzorci dremanja pri starejših lahko opozarjajo na zdravstvene težave, kaže nova študija
Določeni vzorci dremanja pri starejših lahko opozarjajo na zdravstvene težave, kaže nova študija
Nenadna bolečina v glavi: možni vzroki, ki niso migrena"
Nenadna bolečina v glavi: možni vzroki, ki niso migrena"
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
cekin
Portal
Zakaj je molk zaposlenih največji alarm za vsakega vodjo?
Prepoznajte dobro restavracijo le po jedilnem listu
Prepoznajte dobro restavracijo le po jedilnem listu
Otrok se v šoli dolgočasi? Iskanje rešitev za motivacijo
Otrok se v šoli dolgočasi? Iskanje rešitev za motivacijo
Vojna med taksisti in lastniki psov: Zakaj cena 200 evrov?
Vojna med taksisti in lastniki psov: Zakaj cena 200 evrov?
moskisvet
Portal
Slovenski rock zavit v črno: poslovil se je legendarni Saša Bole
V želji po prihranku goriva vozniki pri vožnji delajo te napake
V želji po prihranku goriva vozniki pri vožnji delajo te napake
Bila je ena najboljših tenisačic na svetu, nato pa so njeno kariero pretresli škandali
Bila je ena najboljših tenisačic na svetu, nato pa so njeno kariero pretresli škandali
Ali res izberemo partnerko, ki je podobna naši mami? Psihologi razkrivajo resnico
Ali res izberemo partnerko, ki je podobna naši mami? Psihologi razkrivajo resnico
dominvrt
Portal
Rože naših babic, ki jih obožujemo še danes (nezahtevne in brezčasne)
Kače na dvorišču: kako preprečiti njihov prihod in kaj storiti, če jih opazite
Kače na dvorišču: kako preprečiti njihov prihod in kaj storiti, če jih opazite
5 napak na dvorišču, ki vam poleti močno zvišujejo račun za elektriko
5 napak na dvorišču, ki vam poleti močno zvišujejo račun za elektriko
Zakaj pršenje sobnih rastlin ne pomaga (in kaj res deluje)
Zakaj pršenje sobnih rastlin ne pomaga (in kaj res deluje)
okusno
Portal
Orehovo pecivo na lončke: preprosta sladica iz starih kuharskih zvezkov
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Stara klasika v novi preobleki: ta jabolčna sladica navduši vsakogar
Stara klasika v novi preobleki: ta jabolčna sladica navduši vsakogar
Popolna jed za piknike in žar: slavna solata, ki je osvojila tudi Kardashiane
Popolna jed za piknike in žar: slavna solata, ki je osvojila tudi Kardashiane
voyo
Portal
Naključni morilec
Kmetija
Kmetija
Delovna akcija
Delovna akcija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692