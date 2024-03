Madžar poletel z odprtim zlomom gležnja, še dva tujca sta si poškodovala roko

Novogoriški policisti so v petek nekaj minut po 17. uri obravnavali nesrečo jadralnega padalca na vzletišču Lijak. Poškodoval se je 47-letni državljan Madžarske, učenec jadralnega padalstva. Policisti so na kraju ugotovili, da je jadralni padalec vzletel na vzletišču Ravnica pod nadzorom svojega mentorja, pri vzletu pa je z desno nogo zadel skalo.

Kasneje je moški pristal na travnato pristajališče za jadralne padalce v Šmihelu, kjer so ugotovili, da se je pri vzletu huje telesno poškodoval, imel je odprti zlom gležnja. Na kraj so bili napoteni tudi reševalci nujne medicinske pomoči ZD Nova Gorica, ki so ga oskrbeli in odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Novogoriški policisti bodo o vseh ugotovitvah s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo.

Dve poškodbi zmajarjev

V nedeljo popoldan pa so na Policijski upravi Nova Gorica obravnavali tudi dve nesreči z jadralnimi zmaji. Ob 15.25 so bili obveščeni, da se je na območju naselja Budanje (občina Vipava) pri pristanku z jadralnim zmajem poškodoval 45-letni državljan Češke.

Ugotovili so, da je državljan Češke z jadralnim zmajem vzletel z vzletišča Kovk in si pri pristanku v Budanjah izpahnil ramo. Policisti Policijske postaje Ajdovščina so tujo krivdo izključili in bodo o dogodku s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.