Črna kronika

Madžar prezrl prometno signalizacijo in z vozilom obtičal nad prepadom

Tolmin, 02. 05. 2026 15.34 pred 1 uro 1 min branja 11

Avtor:
K.H.
Gozdna pot - slika je simbolična

Tolminski gasilci so v petek reševali vozilo, ki mu je grozilo, da bo zdrsnilo v prepad. Madžarski voznik je namreč zapeljal po gozdni poti, kjer je promet prepovedan in tam obtičalo. 60-letniku so policisti izdali globo.

Policijska uprava Nova Gorica je v petek ob 14.18 prejela obvestilo, da je v okolici naselja Ljubinj na Tolminskem, na gozdni poti med Planino Lom in Planino Razor, kjer je s prometnim znakom označeno, da je promet prepovedan, nasedlo osebno vozilo znamke Toyota z madžarskimi registrskimi tablicami. 

Vozilo je obtičalo na robu poti, pri čemer je obstajala nevarnost, da bi zdrsnilo po pobočju. Na krajuso posredovali gasilci Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Tolmin. Kraj dogodka so zavarovali in vozilo s tehničnim posegom postavili nazaj na kolovoz. 

Tolminski policisti so zaradi kršitve določil Zakona o pravilih cestnega prometa oziroma neupoštevanja prometne signalizacije 60-letnemu vozniku iz Madžarske izdali plačilni nalog.

madžarski voznik tolmin obtičal gozdna pot prepad

KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Miran1960
02. 05. 2026 17.40
Tri tedne nazaj sem bil na Razor planini in tam videl dva avta. Alora se da prit, le šofer mora bit ta pravi in tisti s planine to zagotovo so. Da pa je znak za prepoved vožnje in je nevešč voznik to ignoriral ima svojo ceno in upam, da je prava.
mužet
02. 05. 2026 17.38
V vozilo daš voznika in nato vse skupaj porineš v prepad.
York
02. 05. 2026 17.36
Eni v japonkah v visokogorje, drugi z avtom po gozdnih poteh. Reševalci in policija pa pomagaj, ko so v brezizhodni situaciji. Slovencelj, ti pa plačaj.
NeXadileC
02. 05. 2026 17.26
Promet prepovedan, ali Voziš na lastno odgovornost?
clox
02. 05. 2026 17.24
Porineš v prepad, zacolaš smetenje in odvoz? A vas je vse treba učit?
Veščec
02. 05. 2026 17.13
ziher je orbita volu.to, so ble pa posledice.kot za zalublence,k pravjo,d tut dva metra pred sabo ne vid,pa to
Djangoman
02. 05. 2026 16.42
ma jst bi mu kazen napisal in mu dal številko vlečne službe pa naj se sam spravi od tam.
mataX
02. 05. 2026 16.47
Vse bo! Kazen in placilo stroskov.
Sixten Malmerfelt
02. 05. 2026 16.30
Spet google zemljevid in bližnjice!
Prelepa Soča
02. 05. 2026 16.34
Ne, Madžari in Poljaki so najslabši, sploh, če imajo kak boljši avto.
Djangoman
02. 05. 2026 16.48
nima veze če je prevozil znak in rinil tja kjer mu je nekdo že v naprej pokazal z zanakom da se ne gre. to je samo egoizem in popolna odsotnost zfrave kmečke pameti.
