Madžar prezrl prometno signalizacijo in z vozilom obtičal nad prepadom

Policijska uprava Nova Gorica je v petek ob 14.18 prejela obvestilo, da je v okolici naselja Ljubinj na Tolminskem, na gozdni poti med Planino Lom in Planino Razor, kjer je s prometnim znakom označeno, da je promet prepovedan, nasedlo osebno vozilo znamke Toyota z madžarskimi registrskimi tablicami.

Vozilo je obtičalo na robu poti, pri čemer je obstajala nevarnost, da bi zdrsnilo po pobočju. Na krajuso posredovali gasilci Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Tolmin. Kraj dogodka so zavarovali in vozilo s tehničnim posegom postavili nazaj na kolovoz.

Tolminski policisti so zaradi kršitve določil Zakona o pravilih cestnega prometa oziroma neupoštevanja prometne signalizacije 60-letnemu vozniku iz Madžarske izdali plačilni nalog.