Madžar slovenske družbe ogoljufal za okoli 352.000 evrov

Kot so sporočili s PU Koper, so kriminalisti ugotovili, da je osumljeni madžarski državljan, kot direktor družbe, katere glavna dejavnost je bila žaganje in impregniranje lesa, v letih 2017 in 2018 sklenil več poslov z oškodovanimi družbami.

Koprskim kriminalistom so lani tri oškodovane družbe, ena s sedežem v Postojni, druga v Sežani in tretja v Kopru, prijavile družbo iz Nove Gorice in njenega direktorja ter večinskega lastnika, 32-letnega madžarskega državljana, s stalnim prebivališčem v Italiji. 32-letnik je namreč v imenu in za račun te družbe, v letih 2017 in 2018, pri izvajanju poslov ogoljufal oškodovane družbe, prijaviteljice.

Leta 2017 je pri družbi iz Postojne naročil dobave in prevoze lesa, v letih 2017 in 2018 je od družbe v Sežani najemal zemljišče z namenom izdelave sekancev, leta 2018 pa je pri družbi iz Kopra naročil organizacijo postopka uvoza in carinjenja blaga, pripeljanega iz Belorusije v Italijo. Vse tri družbe so svoje poslovne obveznosti izpolnile in za to izdale račune, osumljeni oziroma njegova družba pa storitev ni plačala.

"32-letni Madžar je predstavnike oškodovanih slovenskih družb dalj časa zavajal, obljubljal in zagotavljal, da bo izpolnil obveznosti ter poravnal neplačane račune iz naslova sklenjenih novih poslov družbe, ki mu bodo zagotovili sredstva za plačilo neporavnanih obveznosti. Po več mesečnem izgovarjanju in izmikanju pa je prekinil vso komunikacijo z oškodovanimi družbami in njihovimi predstavniki," so sporočili s PU Koper.

Kot so še dodali, je Madžar ves čas vedel, da teh obveznosti ne bo poravnal, saj se je zavedal, da za to njegova družba ni imela sredstev. Družbo iz Sežane je tako oškodoval za približno 276.000 evrov, družbo iz Postojne za okoli 74.000 evrov, družbo iz Kopra pa za približno 2.000 evrov.

Kriminalisti so tudi ugotovili, da je osumljeni Madžar iz prejetih prilivov sredstev svoje družbe sebi izplačeval posojila, ni pa poplačal upnikov družbe. S temi dejanji je svoji družbi pridobil približno 352.000 evrov protipravne premoženjske koristi.