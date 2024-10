Madžar v avtomobilu prevažal osem Turkov

Turke, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v Slovenijo, je prevažal 40-letni Madžar. "Tri tujce je tihotapec prevažal v prtljažniku vozila," so sporočili iz PU Novo mesto.

40-letniku so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. "S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja 'prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države', ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Turčije še potekajo," so še dodali na Policiji.