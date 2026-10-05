Madžar za volanom ukradenega Fiata

Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Murska Sobota so v soboto, 3. oktobra, na avtocesti A5 v smeri Madžarske v bližini naselja Pince zaustavili osebni avtomobil znamke Fiat, tip 500.

Vozilo, na katerem so bile nameščene madžarske registrske tablice, je vozil državljan Madžarske, so sporočili s PU Murska Sobota.

Policisti so pri podrobnejši kontroli vozila in listin ugotovili, da je bil avtomobil septembra ukraden v Italiji. Zanj je v Schengenskem informacijskem sistemu razpisan ukrep 'zaseg vozila'. Vozilo so tako zasegli in ga bodo po zaključenem postopku vrnili lastniku.

Zoper voznika bodo na Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja prikrivanja po 217. členu Kazenskega zakonika (KZ-1).

Vrednost vozila znaša okrog 4000 evrov.