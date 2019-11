Italijan prevažal sedem kilogramov zamrznjenih ptic

Minulo nedeljo so bili policisti PU Murska Sobota s strani Finančnega urada RS obveščeni, da imajo v postopku državljana Italije, ki v osebnem avtomobilu prevaža zamrznjene ptice zaščitenih vrst. 59-letni državljan Italije je bil zaustavljen na pomurski avtocesti na relaciji Pince – Murska Sobota. V hladilni vreči je prevažal 7.083 g ali okrog 250 kosov zamrznjenih ptic. Po zbranih obvestilih naj bi ptice izvirale iz zakonitega lova v Romuniji in bile namenjene v Italijo.

Kriminalisti še zbirajo obvestila in čakajo na ekspertizo ARSO o vrstni pripadnosti in predpisih s katerimi so ptice zavarovane, so sporočili s PU Murska Sobota. Ptice so bile predane v hrambo Veterinarski higienski službi. Po pridobljenem mnenju bo podano poročilo ali kazenska ovadba na Okrožno državno tožilstvo Murska Sobota.