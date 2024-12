Madžarski pohodnik naj bi umrl po zdrsu v 250 metrov globoko grapo

Gorski reševalci so zaključili eno najbolj zahtevnih reševalnih akcij tega leta. Madžarskega pohodnika so po štirih dneh iskanja našli brez znakov življenja. Kot so sporočili policisti, naj bi bil za smrt planinca kriv zdrs v prepadno grapo.

Policisti so sporočili, da so se včeraj nadaljevale večdnevne aktivnosti na območju Kamniško-Savinjskih Alp, kjer je potekalo iskanje ponesrečene osebe, državljana Madžarske. Pohodnik je v nedeljo omahnil kar 250 metrov globoko v prepadno grapo. Gorskim reševalcem pa so iskanje vse do včeraj preprečevale težke vremenske razmere. "Včeraj je naš reševalec letalec sodeloval v ponovnem poskusu reševanja pogrešanega madžarskega planinca, ki je v nedeljo zvečer omahnil v globino Kotliške grape. Do včerajšnjega dne razmere niso dopuščale varnega reševanja, naposled pa je veter začel pojenjati in helikopter Letalske policijske enote je lahko dostavil reševalce v bližino grape, v katero so se potem spustili z vrvjo in se lotili sondiranja," so zapisali kranjski gorski reševalci.

Pogrešanega madžarskega državljana so našli pod dvema metroma debelo snežno odejo in na žalost brez znakov življenja. Dvignili so ga do mesta, kjer so ga lahko s pomočjo vitlanja dvignili v helikopter in ga odpeljali v dolino.

