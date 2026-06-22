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Črna kronika

Madžarski ribič pri slapu Boka padel v Sočo, rešil ga je domačin

Bovec, 22. 06. 2026 13.33 pred 9 minutami 1 min branja 0

Avtor:
D.L.
Ribič na Soči

Na območju Bovca je prišlo do nevarne situacije, ko je v reki Soči 62-letnega ribiča iz Madžarske odnesel močan tok. Hiter odziv in prisebnost domačina sta moškemu rešila življenje, zdravstveno osebje pa ni ugotovilo nobenih telesnih poškodb.

Nesreča se je zgodila na reki Soči v bližini slapu Boka.
Nesreča se je zgodila na reki Soči v bližini slapu Boka.
FOTO: Shutterstock

Le hitra reakcija občana, ki je v soboto popoldne pod mostom na reki Soči opazil utapljajočega se moškega, je preprečila najhujše.

62-letnemu Madžaru, ki je v bližini slapa Boka lovil ribe, je spodrsnilo, tok pa ga je odnesel približno sto metrov naprej po strugi. Ribiške škornje mu je napolnila voda, zaradi česar se je začel utapljati, je sporočil predstavnik Policijske uprave Nova Gorica Dean Božnik.

Iz vode ga je rešil omenjeni občan, sicer zaposlen v enem od bovških podjetij, ki se ukvarja z vodnimi aktivnostmi na reki Soči.

Ponesrečenca so na kraju oskrbeli tolminski reševalci. Izkazalo se je, da v dogodku ni utrpel poškodb. Tuja krivda je izključena.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
reka Soča Bovec nesreča reševanje ribolov

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