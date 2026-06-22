Madžarski ribič pri slapu Boka padel v Sočo, rešil ga je domačin

Nesreča se je zgodila na reki Soči v bližini slapu Boka.

Le hitra reakcija občana, ki je v soboto popoldne pod mostom na reki Soči opazil utapljajočega se moškega, je preprečila najhujše.

62-letnemu Madžaru, ki je v bližini slapa Boka lovil ribe, je spodrsnilo, tok pa ga je odnesel približno sto metrov naprej po strugi. Ribiške škornje mu je napolnila voda, zaradi česar se je začel utapljati, je sporočil predstavnik Policijske uprave Nova Gorica Dean Božnik.

Iz vode ga je rešil omenjeni občan, sicer zaposlen v enem od bovških podjetij, ki se ukvarja z vodnimi aktivnostmi na reki Soči.

Ponesrečenca so na kraju oskrbeli tolminski reševalci. Izkazalo se je, da v dogodku ni utrpel poškodb. Tuja krivda je izključena.