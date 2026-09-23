Mafijska likvidacija: iz pripora naj bi izpustili enega od osumljencev

"V petek so ga izpustili iz mariborskega pripora," je za portal Žurnal24 potrdila njegova odvetnica Sanda Aćimović. Truplo Satka Zovka so 29. novembra 2024 našli v avtomobilu na Brdu v Ljubljani, ko naj bi se vračal iz tamkajšnje igralnice. Bil je skesana priča v preiskavi proti članom hudodelske združbe, znane kot Škaljarski klan. Šest dni po umoru so v ljubljanskih Črnučah zaradi suma prijeli prve tri osumljence.

Sojenje za umor Satka Zovka FOTO: Aljoša Kravanja

Zaradi domnevnega sodelovanja pri umoru so morali v pripor Dino Muzaferović - Cezar, Jaka Bergant, Roland Cretu, Osman Kostić in Vili Sušnik, šestemu priprtemu Bobanu Stojanoviću pa tožilstvo očita trgovanje z drogo. Obtožnica je postala pravnomočna poleti 2025. A je zadeva obstala v fazi predobravnavnega naroka, saj je obramba zahtevala izločitev dela dokazov, ki so bili po njenem mnenju pridobljeni nezakonito. Okrožno sodišče je že konec maja odločilo, da iz sodnega spisa izloči številne ključne dokaze. Specializirano državno tožilstvo (SDT) se je na sklep o izločitvi pritožilo, višje sodišče pa je torej zdaj potrdilo sklep okrožnega sodišča.