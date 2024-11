Mafijski umori na naših tleh: ko spregovori podzemlje

Slovenska policija je pri preiskovanju najhujših kaznivih dejanj zelo učinkovita, neraziskani in brez sodnega epiloga pa največkrat ostanejo mafijski umori. Potem ko so na Poti za Brdom v vozilu našli osebo, ki je umrla zaradi poškodb s strelnim orožjem, pri čemer naj bi šlo za mafijsko likvidacijo zaščitene priče v procesu proti članu Škaljarskega klana, smo pogledali v preteklost in poiskali podobne obračune iz podzemlja, ki so se zgodili na naših tleh.

OGLAS

Za enega prvi takšnih umorov v Ljubljani velja likvidacija Veselina Jovovića Vesa sredi belega dne leta 1998. Nihče v družbi, ki je v lokalu Latino v Zupančičevi jami igrala karte, ni opazil moškega, ki je vstopil, si naročil kavo, nato pa se obrnil in Vesa večkrat ustrelil v glavo. Nastal je preplah, kar je storilec izkoristil, lokal zapustil in prisedel v avtomobil, v katerem ga je čakal pomagač. Odpeljala sta se in za njima se je izgubila vsaka sled. V ozadju umora naj bi bili nerazčiščeni posli znotraj mafije, saj so Vesa vseskozi omenjali kot domnevno prvega človeka črnogorskega podzemlja v Sloveniji. Storilca policija nikdar ni odkrila, med namigovanji pa se je pogosto omenjalo ime Miša Vujičića, prav tako domnevnega člana črnogorske mafije. Vujičić je vseskozi zanikal vpletenost v Vesov umor, a so mu kljub temu v preteklosti kar trikrat stregli po življenju. Najprej v ljubljanskem lokalu Kresnička, kjer je napadalcem pravočasno pobegnil. Drugič je v ljubljanskem Bellevuu nanj streljal Vesov brat Vukašin Jovović, tretjič pa so ga praktično prerešetali v lokalu Ljubljana. Vse tri napade je preživel in nato nekaj časa živel v tujini. Pod streli je nato obležal leta 2003 v baru elitnega ljubljanskega hotela Lev, kjer se je srečal z znanci. Likvidatorja, mlajša moška, sta v bar vstopila nekaj minut čez 21. uro in večkrat ustrelila proti Vujičiću. Osebje hotela mu je nudilo prvo pomoč, vendar pa je 37-letnik pozneje v bolnišnici umrl. Medtem ko se je v tem prostoru odvijala drama, se je v sosednji sobi ravno končeval visok diplomatski dogodek – sprejem predstavnikov slovaškega veleposlaništva. Poleg večine tujih veleposlanikov v Ljubljani so bili v Levu tudi predstavniki slovenskega zunanjega ministrstva, trije poslanci, policisti in varnostniki. Povrhu pa še izraelska tajna varnostna služba, ki je preverila varnost pred prihodom izraelske nogometne reprezentance.

Fotografija je simbolična. FOTO: Shutterstock icon-expand

Januarja 2000 se je 40-letni Premil Stojanović proti večeru vračal domov, ko je iz teme pred blokom na Brodarjevem trgu v Fužinah stopil neznanec in ga hladnokrvno ustrelil. Stojanović, ki naj bi imel bogato kriminalno kariero, je bil v tistem času v hišnem priporu. Po večmesečni preiskavi, ki ni dala rezultatov, je policija razpisala celo nagrado v vrednosti milijon takratnih tolarjev za koristne informacije, a morilec do danes ostaja neznan. Za Stojanovića je veljalo, da naj bi bil pomemben član ljubljanskega kriminalnega podzemlja, njegova smrt pa naj bi bila rezultat notranjih čistk. Žrtev mafije naj bi bil tudi 25-letni Zoran Nikolić iz Borovnice, ki se je avgusta 2001 udeležil boksarskega treninga v ljubljanski Hali Tivoli. Okoli 22. ure sta s kolegom zapustila telovadnico in šla vsak proti svojemu avtomobilu. Ko je Nikolić sedel v golf, se mu je neznani storilec približal in ga ustrelil s pištolo z dušilcem. Prijatelj je povedal, da je videl oborožena zamaskiranca, eden naj bi mu s pištolo zagrozil, zato se je pognal v beg in poklical policijo. Storilcev ni znal opisati, ker ju ni videl. Nikoliću so takrat na koprskem sodišču sodili zaradi domnevne vpletenosti v trgovino z mamili. Februarja 2004 so v avtomobilu na parkirišču v ljubljanskih Dravljah našli ustreljenega 31-letnega Matjaža Podmiljška iz Levca pri Celju. Uradno policijsko poročilo je razkrivalo, da se je žrtev poskušala ubraniti pred napadalcem – našli so ga namreč s pištolo v roki. Storilca policisti niso odkrili, zato tudi ni znan motiv umora. Ker pa je bil nekaj let prej na celjskem sodišču obsojen zaradi organizirane kraje in preprodaje avtomobilov višjega cenovnega razreda, so preiskovalci prepričani, da je naročnik pripadal kriminalnemu podzemlju. Eden najbolj odmevnih umorov pri nas, ki mu lahko pripišemo mafijsko ozadje, je ugrabitev in umor 32-letne Zorice Škrbić. 26. junija 2014 je na Ziherlovo ulico v Ljubljani pripeljala bela alfa, iz nje so skočili zamaskirani moški in planili na kolesarko, ki je peljala mimo. Seveda ni šlo za naključno žensko, hoteli so prav njo. Ugrabili so jo, jo nemočno privezali na drevo in jo dolgih sedem ur mučili, preden so jo kot vrečo odpadkov odvrgli na cesto ob smetnjakih v Podpeči. Povod za ta zverinski zločin naj bi bil njen partner Dejan Vidmar, ki je takrat že prestajal kazen zaradi ropa sefov SKB. Storilci naj bi verjeli, da Zorica ve, kje so nikoli najdeni milijoni zgodovinskega ropa na naših tleh, ki se je zgodil v noči na 1. november 2005. Trije storilci so še vedno na begu, enega iščejo z mednarodno tiralico, dva sta pa še neznana.

O mafijskem umoru se je govorilo tudi decembra leta 2014, ko je neznanec na parkirišču gostinskega lokala Via Bona na Viču, kjer so imeli prednovoletno zabavo, ustrelil direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika. Z reševalnim vozilom so ga prepeljali v klinični center, kjer je umrl tri dni po dogodku. Spoznan za krivega in obsojen na 25 let zapora je bil Milko Novič, nekdanji zaposleni na inštitutu, ki je bil pozneje oproščen. Noviča naj bi po sklepu višjega sodišča čakalo novo sojenje za umor Jamnika, a je leta 2021 primer zastaral.

Pred petimi leti so preiskovalci v gozdu pri Naklem naleteli na srhljiv prizor – iz zemlje je molela moška roka z zakrčenimi prsti. Kmalu je postalo jasno, da gre za pogrešanega 35-letnega Danijela Božića iz Ljubljane, ki so ga domači zadnjič videli 15. novembra 2019. Njegova družina je 14 dni tavala v temi in ga iskala, a brez uspeha. Šele 30. novembra je stekla obsežna iskalna akcija, v kateri je sodelovalo več kot 200 policistov in kriminalistov, 60 pripadnikov Gasilsko reševalne službe Kranj in Potapljaška reševalna enota Kranj. Izkazalo se je, da je bil brutalno umorjen in zakopan v plitek grob. Zakaj je moral Danijel umreti, uradno še ni znano, neuradno pa naj bi se vmešal v mamilarske posle zloglasnega Kavaškega klana, ki je bil v Sloveniji okraden. Iz hiše pri Naklem, v kateri so skrivali drogo, naj bi namreč izginilo za dva milijona evrov kokaina.