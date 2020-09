Mama ubila svojih pet otrok, preiskovalci razkrili nove podrobnosti

V družinskem stanovanju so v četrtek popoldne odkrili trupla osemletnika, šestletnika, triletnice, dvoletnice in deklice, stare komaj eno leto. Kot so sporočili preiskovalci, so trupla našli v otroških posteljah. "Posode za zajtrk so bile še vedno na mizi," je povedal Marcel Maierhofer , vodja oddelka za umore.

Preiskovalci so v primeru umorjenih otrok v Solingenu v petek popoldne podali nove ugotovitve, razkrili so tudi rezultate obdukcij. Izkazalo se je, da je 27-letnica svojih pet otrok najprej omamila, nato pa zadušila.

Šestega otroka poslala k babici

V četrtek naj bi mama najstarejšega sina, starega enajst let, v šolo predčasno prišla iskat pod pretvezo smrti v družini. Nato ga je odpeljala v Düsseldorf in ga posedla na vlak k babici v Mönchengladbach. Preostalih pet otrok je bilo takrat že mrtvih, poroča RTL.de.

Deček, ki je preživel, je zaenkrat policistom opisal le, kaj se je zgodilo v šoli. Preiskovalci dečka namreč še niso mogli zaslišati. Trenutno je pri babici, ki je o dogodku obvestila policijo. "Ne moremo izključiti, da je bil enajstletni Marcel živ, ker je bil v času zločina v šoli,"je dejal Maierhofer. V četrtek je za nemški RTL spregovoril dečkov enajstletni prijatelj. Po njegovih besedah ​​mu je deček poslal sporočilo z besedami: "Želel sem ti povedati, da me ne boš več videl, ker so vsi moji bratje in sestre mrtvi."

27-letnica je zločin s SMS-sporočilom priznala svoji materi. "Pošlji policijo v stanovanje, otroci so mrtvi,"je zapisala. Policija je bila o dejanju obveščena okoli 14. ure, na kraj pa so prišli v petih minutah. V tem času je najstarejši deček sedel na vlaku na poti do babice. Nato je še 20 minut ostala na ploščadi v Düsseldorfu in se vrgla pred bližajoči se vlak. Po navedbah policije je utrpela "notranje, a ne življenjsko ogrožajoče poškodbe".

Prvega sina rodila pri 16 letih

Ženska je imela otroke z več partnerji. Najmlajši štirje so imeli skupnega očeta, prestala otroka, stara 11 in osem let, pa sta prišla iz dveh različnih zvez. Najstarejšega dečka, ki je njen edini preživeli otrok, je osumljenka rodila kmalu po 16. rojstnem dnevu.

Družino so socialne službe sicer poznale že pred kaznivim dejanjem. "Družina je dobila potrebno podporo mesta Solingen. Ponudili smo jim različne vrste pomoči,"so povedali iz socialnih služb in dodali, da nikoli niso ugotovili nepravilnosti ali potencialnega tveganja za otroke. Iz mestne uprave so zapisali še, da drugih informacij zaradi varovanja osebnih podatkov ne morejo podati.