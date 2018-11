'Mami, eksplodiral je plin. Jaz sem na varnem, a nisem mogel rešiti Lumpija'

"V času eksplozije sta bila sin Rok in Lumpi sama doma. Sin je bil v sobi, Lumpi pa je ležal na hodniku v svoji postelji," pripoveduje Sanja Zagoranski, stanovanje katere je poleg osumljenčevega tudi najbolj poškodovano. "Ob eksploziji je najbolj poškodovalo prav hodnik, na psa so tako padle vse ruševine. Sin mu je sprva uspešno pomagal izpod ruševin, pri tem si je tudi poškodoval roko, a je bil pes precej poškodovan, predvsem pa zelo prestrašen in je pobegnil v drugo stanovanje," razlaga Zagoranskijeva. Medtem ko ga je Rok skušal najti, so v stavbo že pritekli gasilci in Roka pospremili ven, na varno. Ker je bila nevarnost še zmeraj velika, 11-letnika do psa seveda niso več pustili.

"Rok me je takrat poklical. Zelo prisebno je dejal: 'Mami, ekplodiral je plin. Jaz sem na varnem, a nisem mogel rešiti Lumpija.' Nato je bruhnil v jok," skrušeno pripoveduje Rokova mama, zelo ponosna na sina.

Lumpija so kasneje našli gasilci. Hudo poškodovanega - po besedah Zagoranskijeve ima čivava natolčene domala vse kosti, prav tako pa je doživel hudo travmo - so nato odpeljali na veterinarsko kliniko. Če bo preživel, še zmeraj ni jasno. "Morda se nekomu zdi neumno, da zganjamo dramo zaradi psa, a Lumpi je najin družinski član," poudarja sogovornica in dodaja, da sina, poleg šoka, ki ga je doživel, zdaj seveda zelo skrbi tudi za psa.

"Prav tako pa želim, da se slišijo zgodbe nas, stanovalcev," še pravi Zagoranskijeva, sicer tudi ena od predstavnikov stanovalcev. "Ne želimo zganjati cirkusa, ne pogovarjamo se (še) o tožbah ali odškodnini, se pa vsi strinjamo, da osumljenega ne želimo več za soseda."