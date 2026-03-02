Mamo dečka, ki je umrl v razgretem avtomobilu, obsodili na 12 let zapora

Spomnimo, tragedija v Svetem Lovrencu pri Preboldu se je zgodila 20. junija 2023. Še ne dve leti star deček naj bi bil v od sonca razgretem črnem vozilu zaprt najmanj dve uri. Kljub hitremu posredovanju mimoidočega, nudenju prve pomoči ter pomoči prostovoljnih gasilcev iz Prebolda in Svetega Lovrenca ter aktiviranju helikopterja Slovenske vojske iz Maribora je zaradi dolgotrajne izpostavljenosti vročini umrl na kraju dogodka. Prišlo je do odpovedi tako možganov kot srca.

Okrajni državni tožilec Jošt Jeseničnik, ki mu je bila dodeljena omenjena zadeva, je v začetku decembra na Okrožno sodišče v Celju vložil obtožnico zoper mater umrlega dečka in njenega partnerja, ki pa ni otrokov oče. V tožbi so jima očitali povzročitev smrti iz malomarnosti, zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje, promet s prepovedanimi drogami in omogočanje uživanja prepovedanih drog. Za oba je zahtevalo kazen 14 let zapora, poroča Dnevnik.

Po tožilčevih besedah je otrok živel v neprimernih razmerah, saj so bile v hiši prepovedane droge, do katerih naj bi imel dostop. Otrok je imel zanemarjeno zobovje, ogrožen je bil tudi njegov zdrav razvoj, je pisalo v obtožnici.

Tako mamina zagovornica Tina Škorja kot odvetnik njenega partnerja Andrej Janežič sta zoper obtožnico vložila ugovor. Tega je zunajobravnavni senat celjskega sodišča februarja zavrnil, obtožnica pa je tako postala pravnomočna.