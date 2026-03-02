Naslovnica
Črna kronika

Mamo dečka, ki je umrl v razgretem avtomobilu, obsodili na 12 let zapora

Celje, 02. 03. 2026 14.50 pred 15 minutami 2 min branja 0

Avtor:
U.Z.
Dojenček v otroškem sedežu

Na celjskem sodišču so izrekli sodbo materi dečka, ki je junija 2023 umrl v razgretem avtomobilu v naselju Sveti Lovrenc pri Preboldu. Obsodili so jo na 12 let zapora. Njenega partnerja, s katerim sta se letos poročila, so prav tako spoznali za krivega in ga obsodili na 11 let in šest mesecev zapora. Do pravnomočnosti sodbe oba ostajata v priporu.

Spomnimo, tragedija v Svetem Lovrencu pri Preboldu se je zgodila 20. junija 2023. Še ne dve leti star deček naj bi bil v od sonca razgretem črnem vozilu zaprt najmanj dve uri. Kljub hitremu posredovanju mimoidočega, nudenju prve pomoči ter pomoči prostovoljnih gasilcev iz Prebolda in Svetega Lovrenca ter aktiviranju helikopterja Slovenske vojske iz Maribora je zaradi dolgotrajne izpostavljenosti vročini umrl na kraju dogodka. Prišlo je do odpovedi tako možganov kot srca.

Preberi še Tragedija v občini Prebold: v zaprtem vročem avtomobilu umrl otrok

Okrajni državni tožilec Jošt Jeseničnik, ki mu je bila dodeljena omenjena zadeva, je v začetku decembra na Okrožno sodišče v Celju vložil obtožnico zoper mater umrlega dečka in njenega partnerja, ki pa ni otrokov oče. V tožbi so jima očitali povzročitev smrti iz malomarnosti, zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje, promet s prepovedanimi drogami in omogočanje uživanja prepovedanih drog. Za oba je zahtevalo kazen 14 let zapora, poroča Dnevnik.

Po tožilčevih besedah je otrok živel v neprimernih razmerah, saj so bile v hiši prepovedane droge, do katerih naj bi imel dostop. Otrok je imel zanemarjeno zobovje, ogrožen je bil tudi njegov zdrav razvoj, je pisalo v obtožnici.

Tako mamina zagovornica Tina Škorja kot odvetnik njenega partnerja Andrej Janežič sta zoper obtožnico vložila ugovor. Tega je zunajobravnavni senat celjskega sodišča februarja zavrnil, obtožnica pa je tako postala pravnomočna. 

12 let zapora za mamo, za njenega partnerja pa 11,5 let

Danes so na celjskem sodišču razglasili sodbo. Sodni senat je tako mamo kot njenega partnerja spoznal za kriva vseh štirih kaznivih dejanj po obtožnici. Dečkovo mamo so obsodili na 12 let zapora, njenega partnerja, s katerim sta se februarja letos poročila, pa na 11 let in šest mesecev zapora, še poroča Dnevnik. Sodišče je zaradi ponovitvene nevarnosti obema odredilo tudi pripor do pravnomočnosti sodbe.

Po poročanju časnika se mama na sodišču ni zagovarjala, njen partner pa je dejanje obžaloval.

V preteklosti so policisti oba sicer že obravnavali. Enega od njiju so obravnavali zaradi več kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete in kaznivih dejanj z elementi nasilja. Drugega pa so obravnavali zaradi suma storitve premoženjskega kaznivega dejanja.

celje mama deček razgret avto smrt sodba zapor prebold

