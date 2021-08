Nenavadna nesreča: umrla med rudarjenjem kriptovalut

Torkova tragedija se je zgodila v prisotnosti dveh majhnih deklic, truplo pa je na terasi našel mož pokojne, poroča srbski tabloid Blic.

Po končani službi se je policistka namenila rudarit kriptovalute. Tisti dan se je po telefonu večkrat slišala z možem, ki je prav tako zaposlen na policiji. Okrog 15.30 jo je mož želel obvestiti, da se bo zadržal v službi, 37-letnica pa se mu po mnogih neodgovorjenih klicih ni javila. Zaskrbljen je odšel domov in na domači terasi zagledal nezavestno ženo, ki ji kljub medicinskemu posredovanju ni bilo pomoči. Rezultati obdukcije so pokazali, da je ženska umrla zaradi posledic udara električnega toka. V času tragedije sta bili doma njuni hčerki, stari štiri in šest let. Prestrašeni deklici sta ob prihodu očeta močno jokali ob nezavestni mami.