Podatki kazali, da voznik počiva, dejansko pa je vozil

Med izvajanjem nadzora nad vozniki tovornih vozil na avtocestnem križu med Senožečami in Postojno so koprski policisti v sredo na počivališču Studenec ustavili 43-letnega voznika tovornega vozila, sicer državljana Srbije z urejenim prebivanjem v Sloveniji. Med kontrolo voznika in vozila so pregledali oziroma opravili analizo podatkov iz tahografa in ugotovili, da zapisani podatki kažejo na to, da je voznik, ko je vozil tovorno vozilo in v času, ko so ga ustavili, "spal" oziroma "počival".

Ker so policisti posumili, da je v vozilu nameščena naprava za manipulacijo tahografa, so odredili pregled tahografa v pooblaščeni delavnici v Postojni. "Pooblaščeni delavec je ugotovil, da je v vozilu dejansko vgrajena naprava, ki omogoča manipulacijo podatkov v tahografu," so sporočili iz Policijske uprave Koper.