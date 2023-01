Mariborčanka odprla SMS-sporočilo, kliknila na povezavo in ostala brez 700 evrov

Prevare, v katerih nastopajo vaši že zdavnaj pozabljeni in preminuli svojci ali nigerijski princi, še zdaleč niso več edino sredstvo za doseganje cilja, opozarjajo na Policiji. Internet je za kriminalce še posebej privlačen, spletni kriminalci pa postajajo vse bolj inovativni.

"Policisti smo v preteklosti že večkrat opozarjali na različne zlorabe spletnega bančništva, plačilnih in kreditnih kartic ter zlorabe mobilnega sistema za plačevanje," so ob tem zapisali na PU Maribor. Dodali so, da kljub temu redno beležijo primere zlorab.

Zadnji tak primer so obravnavali včeraj, ko je bilo oškodovanki z vpisom bančnih podatkov prek povezave, prejete po SMS-sporočilu, odtujenih dobrih 700 eur. Opozarjajo, da k oškodovanju prispevajo oškodovanci sami, saj da niso dobro seznanjeni z nevarnostmi, ki jih prinašajo taki plačni sistemi. "Občani so namreč pogosto oškodovani, ko sami storilcem posredujejo vse potrebne podatke, potrebne za odtujitev denarja," so nadaljevali v sporočilu.

Kako deluje 'smishing'?

V SMS-sporočilu z lažnim predstavljanjem oz. 'smishingu' sleparji poskušajo pridobiti osebne, finančne ali varnostne podatke.

Storilci, ki se v sporočilih pogosto izdajajo za banke ali druge zunanje institucije, prejemnike lažnih sporočil pogosto vodijo na ponarejene spletne strani. V sporočilu navajajo, da je banka spletno kartico blokirala ali da gre za izboljšanje varnostnih ukrepov, ob posredovanju bančnih podatkov osebe pa nato iz kartice odvzamejo denarna sredstva.

Tako pridobljene podatke lahko storilci kasneje izrabijo za izvajanje nepooblaščenih plačil v breme žrtvinega računa ali plačilne kartice. Transakcije izvajajo predvsem na tujih spletnih straneh.