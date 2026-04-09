Črna kronika

Mariborčanoma, ki sta na Norveško tihotapila kokain, skoraj desetletje zaporne kazni

Maribor / Oslo, 09. 04. 2026 13.26 pred 33 minutami 3 min branja 12

Avtor:
Tina Švajger
Cariniki so s skenerjem in s pomočjo psa za iskanje drog odkrili veliko pošilko kokaina, ki sta jo skrito v karoseriji vozila, na Norveško poskušala pretihotapiti mlada Mariborčana.

Mladeniča iz Maribora, ki sta s kombijem na sever Evrope v drugem 'podvigu' skušala prepeljali več kot 30 kilogramov kokaina, je norveško sodišče obsodilo na dolge zaporni kazni. Mlajši bo moral za zapahi prestati devet let, starejši devet let in pol. Norveška carinska uprava pa je ob tem sporočila še več podrobnosti: 21-letnika sta drogo poskušala pretihotapiti skrito v loputi predelanega kombija, kjer so odkrili na desetine zavojčkov kokaina.

FOTO: Norveška carinska uprava

"Carinska uprava je v prvih bojnih vrstah kar se tiče preprodaje drog. Zasegi, kot je za, kažejo, kako pomembno je odkrivanje pošiljk drog na meji, ne le 'lovljenje' prekrškov, ko je droga že distribuirana znotraj države." S tem sporočilom za javnost je vodja oddelka pri Carinski upravi Joachim Olson pospremil zdaj tudi uradno informacijo glede Mariborčanov, ki so ju norveški organi pregona lani poleti zasačili pri mamilarskem podvigu.

Preberi še Na Norveškem pridržali mlada Mariborčana, osumljena trgovine z drogo

20. junija 2025 so cariniki postaje Svinesund na avtocesti E6 ustavili slovenski kombi, ki je prečkal norveško mejo. Mladeniča sta jim zatrjevala, da gresta na Norveško po nekaj boksarskih kolegov, ki da so na pripravljalnem vadbenem taboru v Oslu, je sporočila norveška carinska uprava. Toda kmalu so ugotovili, da imata povsem drugačno 'misijo'.

V skriti loputi predelanega kombija so cariniki postaje v Svinesundu našli 31 kilogramov kokaina.
FOTO: Norveška carinska uprava

Pri pregledu kombija je pomagal tudi za iskanje drog posebej izurjen pes Mike, ki je hitro nakazal, da se na levi strani vozila skriva nekaj prepovedanega. Cariniki so vozilo skenirali, pregled pa je pokazal anomalijo točno tam, kot je pokazal Mike. Po natančnem pregledu so pri voznikovih vratih odkrili loputo, ki je vodila v prostor, v katerem je bilo skupno 31 paketov, ovitih v plastično folijo. "Začetni hitri test vsebine je pokazal sledi kokaina," je sporočila norveška carinska uprava.

FOTO: Norveška carinska uprava

O najdbi 31-kilogramskega kokainskega tovora so nemudoma obvestili policijo, na kraj so prišli kriminalistični tehniki, ki so zavarovali zaseženo pošiljko. Po podatkih carine količina najdenega kokaina ustreza nekaj več kot 750.000 uporabniškim odmerkom.

Izračun uporabniških odmerkov temelji na predpostavki, da posamezni uporabniški odmerek znaša 0,041 grama, pojasnjuje Carinska uprava Norveške, ki ob tem še predpostavlja, da ta vsebuje 30 mg čiste snovi, čistost pa je 73-odstotna. To je tudi povprečna čistost zaseženega kokaina, ki ga je Kripos (norveška Nacionalna služba za preiskovanje kriminala) analiziral leta 2025. »Vendar pa je lahko z našim izračunom povezana precejšnja negotovost, saj se uporabniški odmerek razlikuje glede na čistost snovi, uporabniške izkušnje in želeno moč omame,« dodajajo.

"Zaseg predstavlja tudi precejšen finančni udarec za kriminalne akterje, ki so stali za poskusom tihotapljenja," je ob tem še dejal Olson. Pozdaril je tudi pomen okrepljenega nadzora na meji, s katerim se prepreči že sam vstop drog v državo, posledično pa tudi njihova nadaljnja distribucija.

Devet ter devet in pol leta zapora za tihotapljenje skupno 57 kilogramov kokaina

Mariborčana so pridržali, zaseženo pošiljko pa predali policiji in kriminalistom, ki so primer nadalje preiskali. Kot je sporočil tožilec Jahn Schei, pa sta mladeniča kombinirano vozilo pred tem tudi polepila z logotipom športnega društva, kar naj bi podprlo njuno krinko, da nudita prevoz članom boksarskega kluba. Slovenske novice poročajo, da sta vozilo bržkone polepila z oznakami Železničarskega boksarskega kluba Maribor, kar pa je oče mlajšega od njiju, sicer trener pri omenjenem klubu, za naš portal pred časom ostro zanikal.

Preberi še 21-letni Mariborčan priznal: večje količine droge na sever Evrope peljala dvakrat

Policija pa jima je bila sledi že nekaj tednov prej. Na podlagi elektronskih sledi z njunih mobilnih telefonov v kombinaciji s posnetki nadzornih kamer so našli dokaze, da sta prispevala k uvozu dodatnih 26 kilogramov kokaina. To sta na zaslišanju tudi priznala.

Sodišče ju je spoznalo za kriva uvoza skupno 57 kilogramov kokaina in ju obsodilo na zaporno kazen: mlajši bo moral za zapahi prestati devet let, starejši devet let in pol. Norveška policija je zasegla tudi predelan kombi, ki ga bodo uničili – takoj, ko bo sodba pravnomočna.

"V tem primeru sta bila obsojena dva mlada fanta, a je izrek tako dolge zaporne kazni pomemben, da se druge odvrne od česa podobnega," je še izpostavil tožilec Schei.

Norveška carina je marca objavila tudi poročilo z naslovom Kokain na meji, kjer med drugim potrjuje, da je tihotapljenja drog v nordijskih država vse več, metode so čedalje bolj dovršene, poti pa se pogosto spreminjajo.

Rekordno leto 2023

Norveški cariniki so lani zasegli skupno 278 kilogramov kokaina, pri čemer pa zaseg Mariborčanoma torej predstavlja skoraj petino. Če odmislimo rekordno leto 2023, ko so Norvežani zasegli skoraj 2,3 tone kokaina, je to prvič, da je tamkajšnja carina v enem letu zasegla več kot 200 kilogramov te droge, pišejo norveški mediji.

Decembra lani so cariniki v Svinesundu odkrili 27,5 kilograma kokaina, potem ko so opazili nepravilnosti na bočnem delu in nad vetrobranskim steklom tovornjaka s priklopnikom. "Ti primeri kažejo, kako pomembno je sodelovanje izkušenih carinikov in policije," pa je ob tem še poudaril Olson.

Z motilcem signala vlamljala v avtomobile na parkiriščih

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Feniks77
09. 04. 2026 13.57
sej bosta prisla v slovenijo prestajat tu jih bodo vun spustli po 3do4 letih pogojno z dodatno doktrino kriminalskega podzemlja in bosta z novim znanjem nadaljevala hujsa kazniva dejanja
rogla
09. 04. 2026 13.54
Mila kazen, če pomislimo na zlo, ki ga "trosijo" mamila!
SpamEx
09. 04. 2026 13.57
Vsi ti manegerji in politiki na kokainu res pozročijo veliko škode
bazilika555
09. 04. 2026 13.59
se strinjam, ja smrt trosijo, bi dodal.
mungus
09. 04. 2026 13.54
Bravo kuža Mike....še premal zapora...vsakemu 20 let pa dati jih v turški zapor dab si zapomnala za celo življenje......
SpamEx
09. 04. 2026 13.52
Če že je bolje tihotapit na Norveško kot v Indonezijo
culokafrija
09. 04. 2026 13.50
Na inštitutu za razmišljanje se bosta naučila norveškega jezika...
Beauceron1
09. 04. 2026 13.47
Ko bosta izpuščena, pa se doma vsakemu po pet let, ker delata sramoto Sloveniji v širnem svetu.
ho?emVšolo
09. 04. 2026 13.44
brez možnosti predčasnega odpusta, prosim
2fast4
09. 04. 2026 13.43
Bosta imela čas za razmislek...
Sl0venc
09. 04. 2026 13.42
Ta dva sta bila delavca od uvoznika kokaina. Ne smem napisati, kako mu je ime, ker on kontrolira vlado, vlada pa medije. Zato če bi napisal, kako mu je ime, bi bil komentar zbrisan. Bom dal samo začetnice: I. R. On je tudi glavni uvoznik banan za Balkan. Na sredini paketov banan ima vreče s kokainom.
Slovenska pomlad
09. 04. 2026 13.41
To bi moralo biti legalizirano,šnops je mnogo škodljivejši.
bibaleze
Portal
Petletni sin Maje Šuput začenja glasbeno kariero
Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke
Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke
Herojski policisti pomagali družini v stiski
Herojski policisti pomagali družini v stiski
Mladoletna hči Jelene Karleuše naj bi si operirala nos
Mladoletna hči Jelene Karleuše naj bi si operirala nos
zadovoljna
Portal
Kavbojke v tem odtenku bomo nosile letošnjo pomlad
Helena Blagne objavila fotografijo in sprožila val komentarjev
Helena Blagne objavila fotografijo in sprožila val komentarjev
Kožna bolezen, ki najpogosteje prizadene ženske nad 35. letom starosti
Kožna bolezen, ki najpogosteje prizadene ženske nad 35. letom starosti
To je Kaja povedala o odnosu z Nušo
To je Kaja povedala o odnosu z Nušo
vizita
Portal
Znanstveniki so odkrili količino kave, ki občutno zmanjša stres, rezultat vas bo presenetil
Slovenci smo nori nanj: zakaj je čemaž vsako pomlad pravi zvezdnik narave
Slovenci smo nori nanj: zakaj je čemaž vsako pomlad pravi zvezdnik narave
Vedno več držav se sooča z enakim problemom
Vedno več držav se sooča z enakim problemom
Zakaj vse več otrok trpi zaradi anksioznosti? Strokovnjaki izpostavljajo tri ključne razloge
Zakaj vse več otrok trpi zaradi anksioznosti? Strokovnjaki izpostavljajo tri ključne razloge
cekin
Portal
Ta evropska destinacija beleži kar 236-odstotno rast zanimanja turistov
Družina znižala življenjske stroške za kar 75 odstotkov
Družina znižala življenjske stroške za kar 75 odstotkov
Kako Slovenci znižujejo davke in gradijo premoženje?
Kako Slovenci znižujejo davke in gradijo premoženje?
Tik pred dopusti: podražitve vozovnic so neizogibne
Tik pred dopusti: podražitve vozovnic so neizogibne
moskisvet
Portal
Odločeno: Ženska, odgovorna za smrt zvezdnika, dobila 15 let zapora
Ločitev zaradi sarme? Mož presenečen nad ženino potezo v kuhinji
Ločitev zaradi sarme? Mož presenečen nad ženino potezo v kuhinji
Smrt igralca iz Igre prestolov: umrl pri 35 letih zaradi redke bolezni
Smrt igralca iz Igre prestolov: umrl pri 35 letih zaradi redke bolezni
Obstaja povezava med izbiro avtomobila in inteligenco? Raziskave razkrivajo zanimive rezultate
Obstaja povezava med izbiro avtomobila in inteligenco? Raziskave razkrivajo zanimive rezultate
dominvrt
Portal
Aprilska ohladitev: kako zaščititi vrt pred mrazom in slano
Sedem stvari, ki jih je smiselno odstraniti iz dnevne sobe, če želite bolj urejen dom
Sedem stvari, ki jih je smiselno odstraniti iz dnevne sobe, če želite bolj urejen dom
Presenečenje na priljubljeni pohodniški poti: Kako se je noj znašel na Nanosu?
Presenečenje na priljubljeni pohodniški poti: Kako se je noj znašel na Nanosu?
Talno ogrevanje ali radiatorji: kaj je boljše za vaš dom? Strokovni nasveti Bojana Žlebnika
Talno ogrevanje ali radiatorji: kaj je boljše za vaš dom? Strokovni nasveti Bojana Žlebnika
okusno
Portal
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
Manj kot 5 minut za omako, ki se poda k skoraj vsaki jedi
Manj kot 5 minut za omako, ki se poda k skoraj vsaki jedi
Črna redkev v kuhinji: izvrstni recepti za vsakodnevne jedi
Črna redkev v kuhinji: izvrstni recepti za vsakodnevne jedi
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
voyo
Portal
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Komar
Komar
