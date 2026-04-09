Mariborčanoma, ki sta na Norveško tihotapila kokain, skoraj desetletje zaporne kazni

"Carinska uprava je v prvih bojnih vrstah kar se tiče preprodaje drog. Zasegi, kot je za, kažejo, kako pomembno je odkrivanje pošiljk drog na meji, ne le 'lovljenje' prekrškov, ko je droga že distribuirana znotraj države." S tem sporočilom za javnost je vodja oddelka pri Carinski upravi Joachim Olson pospremil zdaj tudi uradno informacijo glede Mariborčanov, ki so ju norveški organi pregona lani poleti zasačili pri mamilarskem podvigu.
20. junija 2025 so cariniki postaje Svinesund na avtocesti E6 ustavili slovenski kombi, ki je prečkal norveško mejo. Mladeniča sta jim zatrjevala, da gresta na Norveško po nekaj boksarskih kolegov, ki da so na pripravljalnem vadbenem taboru v Oslu, je sporočila norveška carinska uprava. Toda kmalu so ugotovili, da imata povsem drugačno 'misijo'.
Pri pregledu kombija je pomagal tudi za iskanje drog posebej izurjen pes Mike, ki je hitro nakazal, da se na levi strani vozila skriva nekaj prepovedanega. Cariniki so vozilo skenirali, pregled pa je pokazal anomalijo točno tam, kot je pokazal Mike. Po natančnem pregledu so pri voznikovih vratih odkrili loputo, ki je vodila v prostor, v katerem je bilo skupno 31 paketov, ovitih v plastično folijo. "Začetni hitri test vsebine je pokazal sledi kokaina," je sporočila norveška carinska uprava.
O najdbi 31-kilogramskega kokainskega tovora so nemudoma obvestili policijo, na kraj so prišli kriminalistični tehniki, ki so zavarovali zaseženo pošiljko. Po podatkih carine količina najdenega kokaina ustreza nekaj več kot 750.000 uporabniškim odmerkom.
"Zaseg predstavlja tudi precejšen finančni udarec za kriminalne akterje, ki so stali za poskusom tihotapljenja," je ob tem še dejal Olson. Pozdaril je tudi pomen okrepljenega nadzora na meji, s katerim se prepreči že sam vstop drog v državo, posledično pa tudi njihova nadaljnja distribucija.
Devet ter devet in pol leta zapora za tihotapljenje skupno 57 kilogramov kokaina
Mariborčana so pridržali, zaseženo pošiljko pa predali policiji in kriminalistom, ki so primer nadalje preiskali. Kot je sporočil tožilec Jahn Schei, pa sta mladeniča kombinirano vozilo pred tem tudi polepila z logotipom športnega društva, kar naj bi podprlo njuno krinko, da nudita prevoz članom boksarskega kluba. Slovenske novice poročajo, da sta vozilo bržkone polepila z oznakami Železničarskega boksarskega kluba Maribor, kar pa je oče mlajšega od njiju, sicer trener pri omenjenem klubu, za naš portal pred časom ostro zanikal.
Policija pa jima je bila sledi že nekaj tednov prej. Na podlagi elektronskih sledi z njunih mobilnih telefonov v kombinaciji s posnetki nadzornih kamer so našli dokaze, da sta prispevala k uvozu dodatnih 26 kilogramov kokaina. To sta na zaslišanju tudi priznala.
Sodišče ju je spoznalo za kriva uvoza skupno 57 kilogramov kokaina in ju obsodilo na zaporno kazen: mlajši bo moral za zapahi prestati devet let, starejši devet let in pol. Norveška policija je zasegla tudi predelan kombi, ki ga bodo uničili – takoj, ko bo sodba pravnomočna.
"V tem primeru sta bila obsojena dva mlada fanta, a je izrek tako dolge zaporne kazni pomemben, da se druge odvrne od česa podobnega," je še izpostavil tožilec Schei.
Rekordno leto 2023
Norveški cariniki so lani zasegli skupno 278 kilogramov kokaina, pri čemer pa zaseg Mariborčanoma torej predstavlja skoraj petino. Če odmislimo rekordno leto 2023, ko so Norvežani zasegli skoraj 2,3 tone kokaina, je to prvič, da je tamkajšnja carina v enem letu zasegla več kot 200 kilogramov te droge, pišejo norveški mediji.
Decembra lani so cariniki v Svinesundu odkrili 27,5 kilograma kokaina, potem ko so opazili nepravilnosti na bočnem delu in nad vetrobranskim steklom tovornjaka s priklopnikom. "Ti primeri kažejo, kako pomembno je sodelovanje izkušenih carinikov in policije," pa je ob tem še poudaril Olson.
