Mariborska noč hitrosti: pri omejitvi 30 vozil kar 90 km/h

Kot so sporočili s PU Maribor, so policisti v noči na četrtek izvajali poostren nadzor cestnega prometa, pri čemer so bili posebej pozorni na voznike, ki huje kršijo prometne predpise.

Na Glavnem mostu, kjer je hitrost omejena na 30 kilometrov na uro, so z laserskim merilnikom hitrosti 34-letnemu vozniku BMW-ja izmerili, da je vozil kar 90 kilometrov na uro. Policisti so ga ustavili, mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Zoper njega so na okrajno sodišče podali tudi obdolžilni predlog.

Približno uro pozneje, tik pred polnočjo, so policisti merili hitrost še na glavni cesti G1-1 čez Koroški most, kjer je dovoljena hitrost 70 kilometrov na uro. Ustavili so 23-letnega voznika VW Passata in 37-letnega voznika Audija A6, ki sta oba vozila 125 kilometrov na uro.