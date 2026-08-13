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Črna kronika

Mariborska noč hitrosti: pri omejitvi 30 vozil kar 90 km/h

Maribor, 13. 08. 2026 15.04 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
L.M.
Merjenje hitrosti

Mariborski policisti so v nočnem času izvedli poostren nadzor hitrosti. Zabeležili so več hujših kršitev, vključno z vožnjo, ki je kar trikrat presegala dovoljeno omejitev, zaradi česar so zoper kršitelje uvedli ustrezne postopke.

Kot so sporočili s PU Maribor, so policisti v noči na četrtek izvajali poostren nadzor cestnega prometa, pri čemer so bili posebej pozorni na voznike, ki huje kršijo prometne predpise.

Na Glavnem mostu, kjer je hitrost omejena na 30 kilometrov na uro, so z laserskim merilnikom hitrosti 34-letnemu vozniku BMW-ja izmerili, da je vozil kar 90 kilometrov na uro. Policisti so ga ustavili, mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Zoper njega so na okrajno sodišče podali tudi obdolžilni predlog.

Približno uro pozneje, tik pred polnočjo, so policisti merili hitrost še na glavni cesti G1-1 čez Koroški most, kjer je dovoljena hitrost 70 kilometrov na uro. Ustavili so 23-letnega voznika VW Passata in 37-letnega voznika Audija A6, ki sta oba vozila 125 kilometrov na uro.

Policija v Mariboru
Policija v Mariboru
FOTO: POP TV

Oba sta tako dovoljeno hitrost prekoračila za 55 kilometrov na uro. Policisti so jima na kraju izdali in vročili plačilni nalog.

Policija ob tem opozarja, da največ prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti nastane na cestah v naseljih. Zato bodo tudi v prihodnje izvajali nadzore in zoper hujše kršitelje dosledno ukrepali.

Voznike pozivajo k previdni in strpni vožnji ter spoštovanju cestnoprometnih predpisov.

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KOMENTARJI1

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odpisani zasedli vlado
13. 08. 2026 15.12
Za radi takih zadev se mora balkancem prepovedati vožnja v sloveniji.Dobili so slo državljanstva uporabljajo pa svoja načela kakršnih so navajeni na svojem balkanu.Alkohol,droge,kupljena vozniška dovoljenja itd. zato seveda ne poznajo prometnih predpisov nekateri pa sploh ne vedo čitati tako,da nimajo pojma kaj pomeni tabla omejitve ter ostalega v cestnem prometu.Jih poznam nekaj kateri celo v avstriji vozijo avtobuse z kupljenimi vozniškimi izpiti z balkana kjer jih nihče ne preveri.
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