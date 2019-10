Mariborski zobozdravnik obsojen zaradi spolnega nasilja nad pacientko

Sojenju zobozdravniku Nerminu Suljiću se je začelo marca, a je bilo razen uvoda v predobravnavni narok, na katerem je obtoženi zanikal krivdo, zaprto za javnost. Tik pred sodnimi počitnicami je nato sledila obsodba – obtoženi je bil spoznan za krivega spolnega nasilja in obsojen na leto dni pogojne kazni s preizkusno dobo treh let, poroča Večer. Sodba sicer še ni pravnomočna, saj se je obramba pritožila.

Spomnimo. Marca je v javnosti odjeknila novica, da naj bi takrat 40-letni zobozdravnik konec leta 2016 med pregledom v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca, kjer je še vedno zaposlen, spolno zlorabil 33-letno pacientko. Ženska je prišla k zobozdravniku zaradi hudih bolečin, med puljenjem zoba pa se je ta po njenih besedah začel vesti nenavadno; prijel jo je za roko in jo položil na svoj ud, kljub prepričevanju, naj preneha, je s početjem nadaljeval. Ko je hotela zapustiti ordinacijo, ji je to preprečil tako, da jo je od zadaj prijel in dvignil v zrak, ob njeno telo pa tiščal svoj spolni ud. Medicinske sestre v ordinaciji ni bilo, vrnila naj bi se v trenutku, ko se je ženska zobozdravniku uspela izmuzniti in pobegniti.

Oškodovanka je dva dni po dogodku poiskala pomoč na policiji in stekla je preiskava, ki je pripeljala do obsodbe na prvi stopnji. Po pisanju Večera je tožnico med sodno preiskavo pregledal tudi sodni izvedenec, specialist klinične psihologije, in ugotovil, da so pri njej prisotni znaki čustvene travmatiziranosti in posttravmatskega sindroma, ki so povezani z obravnavanim dogodkom.

Izpoved 33-letnice je, kot smo že poročali, opogumila njeno sestro dvojčico, ki se je izpovedala, da jo je isti zobozdravnik že prej posilil. Zunajobravnavni senat mariborskega okrožnega sodišča je tudi v tem primeru zoper njega uvedel preiskavo. Kot danes piše Večer, jo je sodišče sklenilo prav v teh dneh, ali bo vložena tudi obtožnica, pa še ni znano.