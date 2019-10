Mariborski kriminalisti bodo predstavili izsledke preiskave

Mariborski policisti bodo predstavili izsledke preiskave, ki je potekala na območju njihove policijske uprave. V preteklih dneh so ugotovitve svojih preiskav že predstavili novomeški in koprski policisti.

V Kopru so predstavili izsledke večmesečne mednarodne kriminalistične preiskave organizirane kriminalne združbe, ki je organizirala in izvajala tihotapljenje ljudi z območja jugovzhodnega Balkana v Slovenijo in ostale države Evropske unije.

Novomeški kriminalisti so uspešno zaključili preiskavo kriminalne združbe, ki je izvajala kazniva dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države.Pri tem so aretirali domnevnega vodjo kriminalne združbe, ki je tihotapila ljudi in orožje.