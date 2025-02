Po napadu na bankomat policisti v nekaj minutah prijeli storilce

Na novinarski konferenci sta sodelovala Stanko Vidovič, vodja Sektorja kriminalistične policije PU Maribor, in David Gracer iz Sektorja za gospodarsko kriminaliteto iz uprave kriminalistične policije GPU. Prvi je predstavil podrobnosti prijetja osumljencev, drugi pa je spregovoril o preiskovanju tovrstnih kaznivih dejanj.

Minulo soboto so okoli 4. ure neznanci napadli bankomat na območju Malečnika pri Mariboru. Po besedah Vidoviča so onesposobili kamere, s posebnim orodjem pa so nato poškodovali bankomat in ga poskušali povezati z računalniškim sistemom, da bi odtujili denar. Tatvine niso uspeli dokončati.

20 minut kasneje je Policija v bližini izsledila avtomobil s francoskimi registrskimi oznakami, v katerem so bili trije osumljenci, stari od 24 do 30 let. Med izvajanjem preiskave so v njihovem vozilu našli tudi orodje, uporabljeno pri napadu, in elektronske naprave. Vsem trem so odvzeli prostost. Gre za dva državljana Romunije in enega Moldavca.

V okviru preiskave so kriminalisti ugotovili, da je trojica odgovorna tudi za napad na bankomat na območju PU Koper decembra lani.

Osumljence so privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je za vse tri odredil pripor. Za kaznivo dejanje velike tatvine je zagrožena zaporna kazen do 5 let.