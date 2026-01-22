Prisila, orožje in nasilje: žrtev prisilili v predajo premoženja

Iz PU Maribor so sporočali, da so kriminalisti ta teden skupaj s policisti drugih enot izvedli zaključne aktivnosti v okviru preiskave suma kaznivega dejanja izsiljevanja. Na podlagi sodnih odredb so opravili hišne preiskave na šestih lokacijah ter pregledali osebna vozila šestih osumljencev na območju Policijske uprave Maribor. Med preiskavami so zasegli elektronske naprave in druge predmete, pomembne za nadaljevanje kazenskega postopka.

Predkazenski postopek poteka zoper šest moških, starih med 19 in 40 let, od katerih je pet slovenskih državljanov, eden pa tujec. Osumljeni naj bi konec lanskega leta na različnih lokacijah na območju Policijske uprave Maribor državljanu Republike Slovenije zagrozili, da bodo razkrili dejstva, ki bi škodovala njegovi časti ali dobremu imenu, mu grozili z uporabo orožja, z njim ravnali posebej surovo in poniževalno, uporabili fizično silo ter ga prisilili, da je opravil več dejanj v škodo svojega premoženja. Moral jim je izročiti predmete v svoji lasti, opraviti nakupe elektronskih naprav in izročati denarna sredstva.