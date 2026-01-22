Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Prisila, orožje in nasilje: žrtev prisilili v predajo premoženja

Maribor, 22. 01. 2026 14.27 pred 57 minutami 2 min branja 2

Avtor:
L.M.
Izsiljevanje

Kriminalisti Policijske uprave Maribor so v obsežni preiskavi razkrili primer obsežnega izsiljevanja, v katerega je vpletenih šest osumljencev. Preiskavo, ki jo je vodilo mariborsko tožilstvo, so zaključili z odvzemom prostosti osumljencem in sodnimi ukrepi zoper dva izmed njih.

Iz PU Maribor so sporočali, da so kriminalisti ta teden skupaj s policisti drugih enot izvedli zaključne aktivnosti v okviru preiskave suma kaznivega dejanja izsiljevanja. Na podlagi sodnih odredb so opravili hišne preiskave na šestih lokacijah ter pregledali osebna vozila šestih osumljencev na območju Policijske uprave Maribor. Med preiskavami so zasegli elektronske naprave in druge predmete, pomembne za nadaljevanje kazenskega postopka.

Predkazenski postopek poteka zoper šest moških, starih med 19 in 40 let, od katerih je pet slovenskih državljanov, eden pa tujec. Osumljeni naj bi konec lanskega leta na različnih lokacijah na območju Policijske uprave Maribor državljanu Republike Slovenije zagrozili, da bodo razkrili dejstva, ki bi škodovala njegovi časti ali dobremu imenu, mu grozili z uporabo orožja, z njim ravnali posebej surovo in poniževalno, uporabili fizično silo ter ga prisilili, da je opravil več dejanj v škodo svojega premoženja. Moral jim je izročiti predmete v svoji lasti, opraviti nakupe elektronskih naprav in izročati denarna sredstva.

Policija
Policija
FOTO: Shutterstock

Policija je osumljene 20. januarja 2026 pridržala. Štirim osebam so pridržanje kasneje odpravili, saj niso bili več izpolnjeni zakonski pogoji. Dva osumljena, med katerima je eden že znan policiji zaradi nasilnih kaznivih dejanj, sta bila naslednji dan s kazensko ovadbo privedena pred preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru, ki je zanju odredil sodno pridržanje.

V zaključni policijski akciji je sodelovalo približno 40 policistov in kriminalistov. Za kaznivo dejanje izsiljevanja Kazenski zakonik predvideva zaporno kazen od enega do osmih let, postopek zoper osumljene pa se nadaljuje v sodni fazi.

izsiljevanje preiskava kaznivo dejanje Maribor

Moški od prodajalke zahteval denar, policija ga išče

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
T-I-T-O
22. 01. 2026 15.48
Sedaj pa se še potrudite Valerijo Jurančič če ni spremenila imena zaradi varnosti in jo poiščite ,ker so jo skrili in aretirajte ljudi v Dobrovcah kateri z napravami delajo bolezni,elektro šoke na našo hišo je rekla iz severa,juga,vzhoda in zahoda sosedi te ubijajo in izsiljujejo denar z županom Miklavža.Pa gremo še z tem na sodišče pa na PIK strele,ko jih celo policija uporablja za migrante.
Odgovori
+1
1 0
Blue Dream
22. 01. 2026 15.21
So se obnašali kot Donald Trump
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
9-letnik povzročil manjšo eksplozijo
Kako podpreti starše po izgubi otroka: kaj reči, kdaj molčati in kam po pomoč
Kako podpreti starše po izgubi otroka: kaj reči, kdaj molčati in kam po pomoč
Lastnosti, ki jih dojenčki podedujejo po mami
Lastnosti, ki jih dojenčki podedujejo po mami
12-letna hčerka Baldwina sprožila val kritik
12-letna hčerka Baldwina sprožila val kritik
zadovoljna
Portal
Lepotica podprla svojega 20 let starejšega zaročenca
Romantični zmenek z 61-letnikom ji spodnese tla pod nogami
Romantični zmenek z 61-letnikom ji spodnese tla pod nogami
Zdi se, da je Domen Valič spet zaljubljen
Zdi se, da je Domen Valič spet zaljubljen
Najlepše kavbojke za ženske nad 50 let
Najlepše kavbojke za ženske nad 50 let
vizita
Portal
Macronovo krvavo oko sprožilo vprašanja: strokovnjak pojasnil, kaj se dogaja
Prekomerna maščoba: zakaj je pomembno za starejše, da jo izgubijo
Prekomerna maščoba: zakaj je pomembno za starejše, da jo izgubijo
Ali lahko pitje lastnega urina v sili reši življenje?
Ali lahko pitje lastnega urina v sili reši življenje?
Nova raziskava razkriva pomembno odkritje pri multipli sklerozi
Nova raziskava razkriva pomembno odkritje pri multipli sklerozi
cekin
Portal
Minimalna plača se vse bolj približuje povprečni plači
Zakaj napredovanje v službi prinaša tudi razočaranje?
Zakaj napredovanje v službi prinaša tudi razočaranje?
Geopolitične negotovosti: kakšna je nevarnost za delovna mesta v Sloveniji?
Geopolitične negotovosti: kakšna je nevarnost za delovna mesta v Sloveniji?
Davos 2026: Razkošje, ki presega vse meje
Davos 2026: Razkošje, ki presega vse meje
moskisvet
Portal
Ste slišali, kaj se je zgodilo?
Vroča nosečnica jemlje dih
Vroča nosečnica jemlje dih
Izbira sedeža na letalu: Kateri je najboljši?
Izbira sedeža na letalu: Kateri je najboljši?
Nekoč Playboyeva zajčica, danes pa ...
Nekoč Playboyeva zajčica, danes pa ...
dominvrt
Portal
Drevo, ki pomaga Novaku Đokoviću zmagovati
Kakšno kuhinjsko korito izbrati?
Kakšno kuhinjsko korito izbrati?
Znanstveni fenomen: koroška krava Veronika z izjemnim talentom
Znanstveni fenomen: koroška krava Veronika z izjemnim talentom
Ikonična vila iz serije, ki jo vsi poznamo, je končno naprodaj
Ikonična vila iz serije, ki jo vsi poznamo, je končno naprodaj
okusno
Portal
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
Bigoš: krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Bigoš: krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Izvrstna jed za hladnejše dni
Izvrstna jed za hladnejše dni
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
voyo
Portal
Sledi v snegu
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Skrivnosti
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469