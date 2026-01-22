Prisila, orožje in nasilje: žrtev prisilili v predajo premoženja

Iz PU Maribor so sporočali, da so kriminalisti ta teden skupaj s policisti drugih enot izvedli zaključne aktivnosti v okviru preiskave suma kaznivega dejanja izsiljevanja. Na podlagi sodnih odredb so opravili hišne preiskave na šestih lokacijah ter pregledali osebna vozila šestih osumljencev na območju Policijske uprave Maribor. Med preiskavami so zasegli elektronske naprave in druge predmete, pomembne za nadaljevanje kazenskega postopka.
Predkazenski postopek poteka zoper šest moških, starih med 19 in 40 let, od katerih je pet slovenskih državljanov, eden pa tujec. Osumljeni naj bi konec lanskega leta na različnih lokacijah na območju Policijske uprave Maribor državljanu Republike Slovenije zagrozili, da bodo razkrili dejstva, ki bi škodovala njegovi časti ali dobremu imenu, mu grozili z uporabo orožja, z njim ravnali posebej surovo in poniževalno, uporabili fizično silo ter ga prisilili, da je opravil več dejanj v škodo svojega premoženja. Moral jim je izročiti predmete v svoji lasti, opraviti nakupe elektronskih naprav in izročati denarna sredstva.
Policija je osumljene 20. januarja 2026 pridržala. Štirim osebam so pridržanje kasneje odpravili, saj niso bili več izpolnjeni zakonski pogoji. Dva osumljena, med katerima je eden že znan policiji zaradi nasilnih kaznivih dejanj, sta bila naslednji dan s kazensko ovadbo privedena pred preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru, ki je zanju odredil sodno pridržanje.
V zaključni policijski akciji je sodelovalo približno 40 policistov in kriminalistov. Za kaznivo dejanje izsiljevanja Kazenski zakonik predvideva zaporno kazen od enega do osmih let, postopek zoper osumljene pa se nadaljuje v sodni fazi.
