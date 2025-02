Z uporabo nevarnega predmeta izterjali 9500 evrov izmišljenega dolga

Preiskave so izvedli na podlagi sodnih odredb pri treh osebah. Izvedli so hišne preiskave zasebnih prostorov, osebne preiskave ter preiskave osebnih vozil, kjer so iskali dokaze o omenjenih kaznivih dejanjih. Pri preiskavah so zasegli elektronske naprave, denar in druge predmete, pomembne za nadaljnji kazenski postopek.

Predkazenski postopek, ki ga usmerja Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, poteka proti trem državljanom Republike Slovenije, starim 57, 35 in 23 let, ki so februarja letos na različnih lokacijah na območju mesta Maribor z grožnjo o uporabi orožja in z dejansko uporabo nevarnih predmetov proti 25-letniku ter tudi z grožnjami proti njegovi družini od moškega izterjali izmišljen dolg v višini 9500 evrov. Z nevarnim predmetom so ga tudi lažje telesno poškodovali.

Osumljene so pridržali 11. februarja. "57-letni osumljenec, ki je bil predhodno že obravnavan zaradi sumov kaznivih dejanj z elementi nasilja, pa je bil 12. februarja 2025 s kazensko ovadbo priveden dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru, ki je zoper njega odredil sodno pridržanje. V zaključni akciji je sodelovalo okoli 25 policistov in kriminalistov."

Za kaznivo dejanje izsiljevanja je predpisana kazen zapora od enega do osmih let, za kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe pa zaporna kazen do treh let.