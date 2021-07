Mariborski navijači z baklami nad Švede, posredovali policisti

Med polčasom na nogometni tekmi med NK Mariborom in švedskim Hammarbyjem so se vnele strasti med navijači. Mariborske Viole so proti gostujoči navijaški skupini vrgle več bakel, nato pa je hujše spopade preprečila Policija. Zoper tri osebe so uporabili plinski razpršilec, eni pa so zasegli tudi drogo.

Včeraj zvečer sta se na stadionu Ljudski vrt v Mariboru pomerili ekipi NK Maribor in Hammarby. Tekmo si je ogledalo 5500 gledalcev. Toda dogodek ni minil brez incidentov, saj so mariborski policisti med varovanjem prireditve izvedli več ukrepov, uporabili so tudi prisilna sredstva. Proti manjši skupini gostujočih navijačev, ki se je okrog 21.40 zadržala na zaprtem delu Mladinske ulice, je skupina mariborskih navijačev odvrgla več bakel, a zaradi ukrepanja policistov ni bilo neposrednega stika med njimi, so sporočili s PU Maribor. Policisti so pri tem zoper tri osebe uporabili plinski razpršilec. Ker so organizirani navijači med tekmo večkrat prižgali več bakel, bodo policisti zoper organizatorja prireditve uvedli hitri postopek z izdajo odločbe o prekršku. Med drugim so policisti eni osebi zasegli prepovedano drogo in bodo zoper njo po Zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami podali obdolžilni predlog.