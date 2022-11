Mariborski policisti iščejo voznika, ki je zbil peško in pobegnil

Kot pravijo mariborski policisti, je do nesreče prišlo zaradi izsiljevanja prednosti na prehodu za pešce neznanega voznika. "Zaradi razjasnitve okoliščin nesreče naprošamo voznika in morebitne očividce, da pokličejo na tel. št. 02/450-20-30 (PPP Maribor) ali 113 oz. se zglasijo na Postaji prometne policije Maribor, Ptujska cesta 117," so zapisali v sporočilo za javnost.